Once Caldas vs. La Equidad: por los tres puntos y para no ser ‘cenicientas’ de grupo

Once Caldas vs. La Equidad / Colprensa

Las miradas en el Grupo B de los cuadrangulares se centran en Independiente Santa Fe y Deportes Tolima como los principales candidatos a instalarse en la final. Sin embargo, Once Caldas y La Equidad tienen el mismo objetivo entre ceja y ceja, partiendo de la ilusión de regresar a la disputa de esta fase semifinal de la Liga colombiana y que no tienen la presión que tal vez los dos favoritos sí pueden llegar a cargar en las espaldas.

Manizaleños y bogotanos se miden este domingo en el cierre de la primera jornada de los cuadrangulares en el estadio Palogrande, que espera contar con un aforo casi lleno para ver el regreso de los albos a esta fase luego de cinco años de la última vez. En un semestre pasado por el entusiasmo del récord de goleador de Dayro Moreno, estar por lo menos en las semifinales del campeonato, es un aliciente para la hinchada del conjunto blanco que no ha tenido los mejores últimos años.

Once Caldas, a cambiar la imagen

No obstante, Once Caldas deberá cambiar la imagen con la que cerró el ‘todos contra todos’. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, tuvo una racha de mitad de campeonato en la que lograron conseguir la mayor cantidad de puntos, con 6 triunfos de 7 juegos disputados, pero en el tramo final sufrieron un bajón que por poco les cuesta la salida del grupo de los ocho y la no clasificación.

Los albos ganaron por última vez el 5 de abril ante Deportes Tolima en Palogrande. Desde entonces, acumularon tres derrotas al hilo y terminaron con el empate sin goles ante América en la última fecha. Once Caldas avanzó en el octavo puesto con 29 unidades.

La Equidad también necesita volver a su mejor nivel

Por parte del cuadro asegurador, vivió una situación similar a la de su rival de turno. El equipo de Alexis García no supo lo que fue perder en las primeras 11 fechas del campeonato, pero en la duodécima jornada cayó estrepitosamente ante Atlético Bucaramanga y bajó su nivel en cierta medida.

Terminó clasificando en la quinta posición con 33 unidades y en su último compromiso del ‘todos contra todos’ perdió ante Deportivo Pereira en calidad de local.

En el ‘todos’ contra todos, Once Caldas y La Equidad igualaron sin goles en Palogrande. En cuadrangulares, solo se han enfrentado en dos ocasiones, con un empate en Bogotá y victoria para los capitalinos en Manizales, duelos por el Apertura 2009.

Hora y dónde seguir

Fecha: Domigo 5 de mayo

Hora: 7:30 PM

Estadio: Palogrande de Manizales

Siga la transmisión por caracol.com.co y por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.