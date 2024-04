Funcionaria de la Alcaldía de Bogotá insulta a sus subalternos por no “rumbear” con ella

Bogotá D.C.

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, reveló unos audios que dejan al descubierto un presunto caso de acoso laboral en la Alcaldía de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con Briceño, María del Rosario Valderruten mano derecha de Tatiana Piñeros, la alcaldesa Local, acosa y amenaza a funcionarios y contratistas con dejarlos sin contrato por no ir de fiesta con ella.

En los audios se escucha como la mujer, al parecer en estado de alicoramiento, envía notas de voz a sus subalternos que no la acompañaron al aparecer en una reunión.

“Cómo es posible que Martha o Gina que no tienen compromiso con nadie ni con la lealtad, que son una porquería, salieron corriendo porque no tenían otros compromisos. Martha, a ti no me importas ni cua*. Ustedes son una porquería” indicó la funcionaria a través de una nota de voz.

En el audio, la funcionaria asegura que las trabajadoras Gina y Martha no tendrán una prórroga en el contrato.

“No quiero saber nunca más de ustedes. El contrato de ustedes no se va a prorrogar porque ustedes no tienen compromiso con nadie. Rechacé un compromiso por estar con ustedes, pero ustedes son una porquería” explicó Valderruten.

Frente a esta situación de presunto acoso, el concejal Briceño solicitó al gobierno Distrital sacar inmediatamente a esta persona de la Administración y tomar el control en esa alcaldía.

Respecto a esta situación, la Alcaldía de Ciudad Bolívar aún no se pronuncia.