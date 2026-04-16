“El arte no es de nadie, es de todos”, Ovidio Claros en la inauguración de Fin de Semana ARTBO

A partir de este jueves, 16 de abril, y hasta el próximo domingo, 19 de abril, se realizará la décima edición de Fin de Semana ARTBO, un programa de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que se consolida como uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.

Durante cuatro días, el evento ofrecerá una amplia programación sin costo y abierta al público en distintos puntos de Bogotá. En la edición 2026, la agenda se amplía: serán cuatro días que permitirán a los visitantes recorrer 86 espacios culturales distribuidos en ocho circuitos artísticos.

Los circuitos serán en: Kennedy (novedad), Centro Histórico, Macarena, Teusaquillo, Chapinero, San Felipe, Nogal (novedad) y Chicó (novedad). A través de galerías, museos, librerías y espacios de diseño, el público podrá explorar la diversidad de prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad.

En la inauguración de este importante evento, que se realizó este miércoles, 15 de abril, Caracol Radio habló con Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien entregó detalles de este importante evento.

De acuerdo con el presidente, la idea es llevar el arte a todos los rincones de Bogotá. “Queremos que sin ningún distingo la gente pueda sentir el arte, ver el arte y ser parte del arte en Bogotá. El arte no es de nadie, es de todos”, fueron las palabras de Claros Polanco.