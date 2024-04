Comunidades de La Mojana amenazan con bloqueos por incertidumbre en obras de ‘Caregato’

Cartagena

Con el inicio de las lluvias a nivel nacional el volumen del río Cauca ha presentado un considerable incremento, por eso hay alerta en poblaciones como San Jacinto del Cauca- Bolívar con injerencia en el punto de ‘Caregato’, cuya ejecución del proyecto de cierre tiene problemas por falta de financiación.

En diálogo con Caracol Radio Liliana Navarro, secretaria del interior municipal, aseguró que hay muchas tensiones debido a que nadie se ha pronunciado de fondo sobre el futuro de los trabajos, y dijo que varias comunidades residentes en el área de influencia están contemplando utilizar las vías de hecho, como un mecanismo de presión para obtener respuestas de la UNGRD.

Contratista que construye jarillón de Caregato advierte retrasos en pagos de la UNGRD

“En el año 2023 hicimos un paro en el puente del río San Jorge de una magnitud bastante grande; alrededor de 7 días. Hoy la sociedad civil está manifestando las vías de hecho si el Gobierno no habla, pues nos sentimos en alerta porque ya empezaron a subir los niveles del río; el trabajo no tiene celeridad porque el contratista manifiesta que no tiene recursos, entonces todo esto tiene una tensión bastante grande en la región”, manifestó la funcionaria.

Entre tanto, el Consorcio RCG encargado de cerrar este punto neurálgico que impacta a cuatro departamentos (Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia), lanzó un SOS tras indicar que hace 120 días no giran recursos para atender el pago a mano de obra y maquinaria.