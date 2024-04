Contratista que construye jarillón de Caregato advierte retrasos en pagos de la UNGRD

Cartagena

El Consorcio RCG, contratista encargado del cierre y la construcción del Jarillón en el punto conocido como Caregato, jurisdicción del municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, denunció retrasos en los pagos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

El ingeniero Germán Serrano, aseguró que desde hace 120 días la empresa contratista no recibe dineros, situación que ha dificultado el ritmo de trabajo en la obra en un momento crítico por el aumento del nivel del Río Cauca durante los últimos días.

“Necesitamos el apoyo de la UNGRD ya que completamos 120 días sin recibir un solo peso. No hemos tenido desembolso, no hemos tenido razón sobre las actas radicadas, no hemos tenido respuesta alguna. Tuvimos toda la intensión en este último periodo de trabajar en doble turno, pero obviamente la falta de recursos no lo permitió. Seguimos trabajando, pero cada día se nos hace más difícil es un SOS a la Unidad Nacional porque necesitamos el apoyo con los recursos”, expresó Serrano.

El ingeniero explicó que el avance de los trabajos es del 40%, sin embargo, advirtió que las obras viven sus momentos más críticos por el aumento del nivel del Río Cauca y una filtración existente en un tramo del dique que fue construido con anterioridad.

“Estamos pasando una situación de crisis porque el nivel del río se elevó enormemente. Según los reportes de EPM podemos estar en un caudal de 1.400 metros cúbicos por segundo, la cota del rio también subió puesto que en la noche de ayer estuvo en los 33 metros mínimos sobre el nivel del mar. Estamos trabajando con todo el esfuerzo”, puntualizó.