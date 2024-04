Esas tarifas desencadenarían el cese de las actividades médicas en Colombia: Dr Rubén Luna

El pasado 23 de abril el Gobierno Nacional público en la página del Ministerio de Salud un borrador del manual tarifario para el sistema de salud. En cuanto salió el documento generó bastantes dudas y comentarios sobre los cambios que estaría planeando el Gobierno.

Sin embargo, poco después de que el documento estaba rodando en internet, el Ministerio de Salud decidió eliminar el archivo. Por ahora, la postura de los expertos de la salud se mantiene firme, mientras cuestionan los posibles cambios en el tarifario para del sistema.

A su vez, los médicos alertan de las consecuencias que podría traer la modificación del tarifario. Explican que la atención en salud se vería afectada.

El doctor mencionó que el comportamiento que han mantenido los distintos ministros de salud han llevado al gremio a considerar en el pasado que era probable que se plantearían medidas similares a las del borrador del tarifario compartido. “Desafortunadamente, no nos cayó como una sorpresa. Por el sentido común y las reuniones que tuvimos durante varios años con los diferentes ministros, nos llevaba a concluir desde hace más de un año y medio que esto iba a suceder”.

Frente a los montos que se veían en el borrador del manual tarifario, el doctor mencionó que “Nunca la sorpresa fue que fueran tan bajas las cifras. Ni siquiera el problema son las tarifas o el valor. Es que son el resultado de una metodología mal aplicada. Se dijo desde un principio que estaba mal hecha y se les explicó porqué los resultados iban a estar mal. No en tarifas de cuánto me van a pagar a mí, sino en tarifas de la atención al usuario, la clínica, los insumos, la hospitalización.”

Por otra parte, el experto mencionó que en este asunto de las tarifas del sistema de salud los distintos gobiernos han tenido posturas similares. “Este no es un problema de este gobierno, es transversal en el tiempo a todos los gobiernos. Desafortunadamente, lo que ha desencadenado es que las decisiones en salud que se están tomando y que se han tomado tiene una altísima carga política. Por eso los resultados no se van a dar en pro o la solución no se van a formular en pro del servicio, sino de los intereses políticos”