Vamos a insistir en el tarifario después de revisarlo y realizar los cambios: Minsalud

Este martes 23 de abril, el Ministerio de Salud publicó el borrador del decreto que busca actualizar el Manual del régimen de tarifas para el sector salud. Esta nueva normativa establecería un “sistema de tarifas”, que reemplazaría el manual que venía vigente desde el año 2016.

No obstante, en las últimas horas, el Ministerio retiró de su plataforma el borrador debido a que se estarían haciendo ajustes por errores que tiene el texto. La publicación de este documento generó varios cuestionamientos por parte de profesionales de la salud, que consideran que los montos establecidos para los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, entre otros, no son adecuados.

Al respecto, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, aseguró que se presentaron algunas inconsistencias en las tarifas máximas del borrador y se refirió a las dudas de los gremios sobre los cambios que estaría planeando el Gobierno para reorganizar el sistema de salud.

“Al día de hoy tenemos dos tipos de tarifarios, uno que todavía subsiste a pesar de haber pasado más de 25 años que es el tarifario de los Seguros Sociales y el otro tiene que ver con el del SOAT. Yo recuerdo una reunión de clínicas y hospitales, a mí me delegó la Fundación Cardiovascular de Colombia para asistir a ese evento en el 2024 y tuvimos la oportunidad de recibir al señor presidente Álvaro Uribe Vélez, él se comprometió a tener un tarifario dentro de los tres meses siguientes, desafortunadamente han transcurrido 25 años y no hemos tenido ninguno”.

Pese a que se comentó que el borrador fue inconsulto con sociedades médicas y científicas, el jefe de la cartera de Salud indicó que este decreto, que se viene articulando desde hace dos años, recoge opiniones de instituciones destacadas del sector como los hospitales del Valle del Cauca, la Fundación Valle de Lili, el Hospital Nacional de Cancerología y el de Dermatología, la Fundación Cardiovascular de Colombia, con una mesa intersectorial de SOAT, entre otros.

“Desafortunadamente, el día de ayer hubo unas tablas que no detectaron los técnicos un error y por supuesto, eso evidenció que no se había hecho la respectiva indexación expresada en unidades de valor tributario (UVB) y por eso, la orden fue retirarlo para poder corregir esto y ponerlo a consideración porque es un tema muy importante (...) No sabemos si fue un error o algo premeditado, es algo que estamos ahora valorando”, mencionó Jaramillo.

El ministro agregó que el Gobierno seguirá insistiendo en el decreto que busca sustituir el Manual de Régimen tarifario que se centrará en las tarifas obligatorias para los accidentes de tránsito y temas catastróficos: “Puede ser el día de mañana un tarifario de referencia, pero por supuesto tiene que continuar su elaboración y estamos prestos a recibir todas y cada una de las inquietudes que se puedan presentar”.

¿Aumentarán las tarifas?

“Vuelvo y repito, estas son tarifas que se obtienen de lo que en este momento transcurre y se están usando en todos y cada uno de los servicios de Colombia, especialmente, por eso se han contado instituciones privadas, EPS, hospitalarias y sobre la base de lo que se reporta y en el Ministerio PUES en ese sentido se van dando y recogiendo actividades. Estamos actualizando 9.103 procedimientos basados en Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS, lo que quiere decir que estamos adicionando 6.000, por supuesto que puede haber algunas inquietudes con respecto a la situación, pero es un tema que tiene que darse paulinamente con todos los que actúan en el sistema”, explicó el ministro.

Por último, el funcionario manifestó que esta situación que no debió haberse presentado y reiteró que el Gobierno insistirá en el tarifario único y una vez vuelva a publicarse el decreto, quede muy claro que es lo que están buscando.

De expedirse oficialmente, el decreto entrará en vigencia desde su publicación en Diario Oficial. Sin embargo, habrá un “Plazo máximo de implementación al margen de la negociación o renegociación de los contratos o acuerdos de voluntades vigentes. Las tarifas contenidas en el presente manual deberán implementarse a partir de la fecha de publicación en los casos de obligatorio cumplimiento y en los demás, dentro de los tres meses siguientes”, según el texto.