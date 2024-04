“Nuevo manual tarifario podría encarecer el acceso al sistema de salud”: José M. Restrepo

En la mañana de este miércoles 24 de abril, el Ministerio de Salud retiró el borrador de decreto que actualiza el manual tarifario del sistema de salud que rige en Colombia por una serie de errores que estarían siendo corregidos.

Este documento, que reemplazaría el manual que se encontraba vigente desde 2016, actualizaría el sistema de tarifas de los procedimientos médicos que se llevan a cabo en el territorio nacional con el fin de “sostener el flujo de recursos con el fin de atender de manera oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población”.

“La orden fue retirarlo para poder corregir esto y por supuesto volverlo a poner en consideración porque es un tema muy importante. Es fundamental un tarifario que sirva de referencia para muchas actividades que son necesarias en materia de Salud”, aseguró el ministro, Guillermo Jaramillo en 6AM.

#NACIONAL| @MinSaludCol retiró de su plataforma el borrador de decreto que actualizaría el manual tarifario de la salud. Se estarían haciendo ajustes por errores que tiene el documento publicado ayer. La exministra @carolinacorcho pide explicaciones al ministerio. @Danivalencia9 pic.twitter.com/c9mUIUHpXQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 24, 2024

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, el exministro de Comercio, José Manuel Restrepo, criticó el borrador de decreto, señalando que posiblemente las más afectadas serán las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) las cuales deberán ajustar los costos de sus procedimientos lo que daría lugar a la “pauperización del talento humano”.

“Por principio general, me parece que este control de precios indiscriminados y poco técnicos, que no diferencian regiones, ni niveles técnicos o de complejidad para la prestación del servicio de salud, no deberían existir”, aseguró.

Asimismo, indicó que el hecho de que el ministro Jaramillo haya aceptado que no se incluyó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) evidenciaba la razón por la cual los valores estaban tan bajo, lo que desató la polémica en redes sociales y la preocupación entre los actores del sector.