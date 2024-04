Video: ¿América fue perjudicado por decisión arbitral? explicación de la jugada

La crisis del arbitraje sigue a flote en el fútbol colombiano. En casi 24 horas se presentaron dos acciones, en partidos diferentes, que pudieron haber influido en el resultado. La primera fue la falta no sancionada al Junior ante Millonarios que luego le permitió al equipo bogotano generar el tiro de esquina que desembocó en el gol de Leonardo Castro y, a su vez, en el gesto de protesta de los barranquilleros de quedarse parados y no jugar, así como la queja en la rueda de prensa.

La otra acción controversial se produjo en el encuentro entre América de Cali y Deportivo Pasto, encuentro que terminó sin goles y cuyo resultado complicó al cuadro vallecaucano en su aspiración por clasificar a los cuadrangulares. El juez del compromiso fue David Espinosa, sobre el cual el entrenador César Farías no se quiso referir en la atención a los medios de comunicación, aunque sí expresó su malestar.

“No diré si hay error o no, hay especialistas para ello, pero me da la impresión que era gol legítimo, en la repetición se ve claro. Me sorprende que no se haya esperado la intervención del VAR. Nos quita dos puntos importantes, eso nos deja más tristes. Es parte del fútbol lo del final, era gol y eran 2 puntos que nos metían séptimos. No lloriqueo con los árbitros ni perjudico a un ser humano que se equivocó, pero lo que no entiendo es que no permita que la jugada la revise el VAR; habríamos podido disfrutar ese gol”, fueron algunas de las palabras del técnico venezolano.

¿Se vio perjudicado América?: explicación de la jugada

Sobre el minuto 90+1, Daniel Bocanegra envió un balón largo buscando a Adrián Ramos en el área rival. El capitán no la pudo controlar y le terminó quedando al defensor contrario Brayan Carabalí, quien en su intento por despejarla, terminó enviando la pelota en su propio arco y produjo la celebración del autogol por parte de la afición escarlata.

No obstante, el juez central sancionó de inmediato una falta previa de Ramos sobre el jugador Nicolás Gil al momento de tratar de controlar. En la jugada se vio un leve contacto que, para el analista arbitral José Borda no significó infracción y el árbitro debió esperar para que el VAR pudiera intervenir, por lo que hubo un error en la implementación del protocolo de la herramienta.

“¡ERA AUTOGOL! En @AmericadeCali vs @DeporPasto el árbitro Espinoza anuló mal el autogol de Carabali, NO hay falta y NO debió pitar; de acuerdo al protocolo, tenía que esperar (demorar el silbato) para que el VAR pudiera entrar a revisar. Falló porque no lo hizo”, explicó Borda en su cuenta de X (anterior Twitter).

En caso de haberse convalidado el tanto a favor de los Diablos Rojos, los hubiera dejado con 26 puntos dentro del grupo de los ocho y muy cerca de cerrar la clasificación. Sin embargo, terminó siendo un empate que los coloca fuera de la selecta zona con 24 unidades y ahora deberán ganar ante Santa Fe y Once Caldas para poder aspirar a estar en la fase semifinal.