¿Han servido las medidas de racionamiento en Bogotá? Gerente de Acueducto responde

Con este viernes, se cumple la primera semana de la medida de racionamiento de agua en Bogotá. Por consecuencia del Fenómeno de El Niño, la Alcaldía decidió tomar esta medida de restricción del uso del agua por la disminución crítica del nivel de los embalses.

La meta del distrito es lograr que el consumo de agua se ubique por debajo de los 15 m³/s. Sin embargo, el consumo diario durante estos últimos 7 días no ha logrado estar más debajo de 15,72 m³/s, de hecho, en promedio, el consumo ha estado por encima de los 16 m³/s Mientras esto sucede,el nivel del Sistema Chingaza sigue disminuyendo, en vez de aumentar.

Pero, entonces, ¿ha sido realmente funcional la medida de racionamiento de agua en Bogotá? La Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, explicó en los micrófonos de 6AM de Caracol Radio cuáles han sido realmente los alcances de estas restricciones y lo que se vendrá para Bogotá sobre el tema del agua.

Panorama de resultados del racionamiento

Avendaño señala que, después de una semana de esta medida y de constantes llamados a la conciencia, los bogotanos sí han venido haciendo cambios en sus patrones de consumo. “Aquí el llamado es a seguir haciendo la tarea y a recordar que no es una cuestión de solo el día que me toca la restricción”, explicó la Gerente.

Aunque en los últimos dos días se han presentado precipitaciones en los embalses, Avendaño explica que estas lluvias, debido a su magnitud, solo han servido por el momento para reacondicionar el suelo. De acuerdo con la Gerente de Acueducto, todavía hace falta mucha más agua para pensarse en el llenado fuerte de los embalses.

¿Sirve la medida del día cívico para Bogotá?

Sobre la medida del presidente Gustavo Petro de decretar día cívico para disminuir el consumo de agua, Avendaño comentó que las personas igualmente consumen agua donde estén, “el tema aquí no es que, por ejemplo, los funcionarios no gasten agua en los edificios oficiales, sino que no gasten en la casa”, señaló la Gerente.

Por el contrario, Avendaño señaló que estas medidas pueden generar el efecto contrario. “Cuando los funcionarios, en vez de ir a trabajar, se quedan en la casa, puede suceder lo que pasó en pandemia, aumentamos todos el consumo de los servicios públicos en la casa”, aseguró la Gerente, lo que no ayudaría al propósito.

Noticia en desarrollo