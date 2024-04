Hace 20 años no hay agua en viviendas del barrio Villa Corelca

Cartagena

Un llamado enérgico al alcalde Dumek Turbay y a la gerencia de Corvivienda hicieron los habitantes del barrio Villa Corelca, en el suroccidente de Cartagena, por la falta de agua potable. Alexis Mont Marimón, presidente de la Junta de Acción Comunal, sostuvo que desde hace más de 20 años no sale una gota del preciado líquido en sus viviendas.

De acuerdo con el líder comunal, los vecinos tienen que acudir a plumas o piletas comunitarias para poder tener agua en sus viviendas, situación que los obliga a trasnochar o madrugar por las largas filas que tienen que hacer.

“En mis 25 años puedo decir que escasamente dos veces ha salido agua en mi casa, no tenemos en todo el barrio. Los vecinos tienen que hacer largas filas en las tres plumas existentes en el barrio. Ahí hay que turnarse a altas horas de la noche o en la madrugada porque no llega todos los días. Estamos desesperados con esta situación, lo que más anhelamos es el acueducto”, manifestó Marimón.

El presidente de la Junta de Acción Comunal explicó que Villa Corelca no tiene acueducto porque no cuenta con sus predios legalizados oficialmente. “El alcalde Dumek nos dijo que era una de las banderas de su gobierno, con la legalización de más de 1.300 predios tenemos dignidad, progreso y agua potable. Empezamos un proceso con Go Catastral con quienes hicimos levantamientos topográficos y una cartografía, ahora mismo tenemos referencia catastral de 70 predios”, aseveró Alexis Mont Marimón.