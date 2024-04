Daniel Cataño reveló las claves del buen momento de Millonarios: “Nos tocó revisarnos”

Luego de un bajón futbolístico y de resultados, en el que Millonarios perdió en cinco oportunidades de manera consecutiva, el conjunto bogotano logró salir de ese bache y acumula seis juegos sin perder, en lo que destaca su regreso al grupo de los ocho. El objetivo es, en los dos partidos restantes, lograr sellar la clasificación a cuadrangulares tras un semestre permeado por la irregularidad.

En diálogo con El VBar Caracol, uno de los referentes del plantel como lo es Daniel Cataño, se mostró ilusionado con el momento que vive el equipo. Sin embargo, reveló que el grupo tuvo que hacer una revisión para poder salir de esa crisis de resultados en la que estaban inmersos. La unión y el trabajo, fueron aspectos claves para poder revertir y encontrar la senda del triunfo.

“Como grupo y yo como líder espiritual, tomamos ese tiempo como una enseñanza de Dios a nuestras vidas, una forma de enseñarnos y llamar la atención. A veces, cuando hay tanto triunfo, el corazón se empieza a poner altivo y lo que hemos conseguido es gracias a la misericordia de Dios. Nos tocó revisarnos como grupo, mirarnos, decirnos algunas cosas y levantar la cabeza para trabajar y la unidad del grupo fue fundamental, como grupo nos cobijamos y fue la clave para salir de ese bache”, manifestó.

Palabras para Pitirri Salazar

El volante antioqueño de 32 años fue uno de los que convivió con Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, fallecido director deportivo de la institución, tanto en Deportes Tolima como en Millonarios. Cataño recordó al gerente con un cariño especial, sobre todo por haber sido una voz de aliento para su carrera en una etapa difícil, como lo fue aquella final del 2022 en la que Atlético Nacional se impuso ante el cuadro de Ibagué y él falló un penal.

“Nos hemos sentido acompañados y yo sé que su familia también. Tristes por la noticia, pero como dije, nos quedamos con las cosas buenas de Pitirri, de como gerente y como persona, solo tenemos palabras de agradecimiento y es el mejor homenaje que se le puede hacer”, comentó.

“Tuvo que ver mucho con mi llegada al Deportes Tolima y posteriormente, todo lo que viví. El mejor recuerdo que tengo es que en el momento más difícil, se tomó la molestia de llamarme y darme una voz de aliento en un momento muy duro para mí y mi familia y nunca se me va a olvidar que haya tenido este gesto. Después ayudó para mi llegada a Millonarios”, complementó.

Autocrítica de las debilidades de Millonarios: “Nos ha faltado que no nos hagan tantos goles. Tendremos que revisar, el profe tendrá su análisis y el punto de vista. Somos conscientes que nos ha faltado un poco, no es lo ideal terminar los partidos como los estamos terminando. Lo importante es sumar, porque tenemos una diferencia de gol buena y poder ir sumando, nos va a mantener con más opciones de clasificar”.

Millonarios en los cuadrangulares: “Todos los equipos que entren son candidatos, ha sido un torneo arduo. No ha sido fácil para ninguno. A todos los equipos les ha entrado la dificultad. Seríamos un rival que muchos equipos no van a querer enfrentar en finales”.

Lo ocurrido en el juego ante Junior: “Es un tema de los jugadores de Junior, no quiero hablar del tema, me quedo en lo que hicimos como Millonarios ante un rival muy bravo”.

Cómo Leo Castro le pagó por la asistencia: “Leo es un tanque, un animal, así le decimos acá en el club. No es que esté dulce con el gol, es algo de toda su carrera, en Medellín, Pereira y ahora todo lo que ha logrado en este año y medio (…) Leo sí me agradece por las asistencias. Ahorita hasta me invitó a comer (entre risas)”.

Escuche la entrevista completa