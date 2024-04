Álvaro Montero criticó la actitud del Junior: “Eso no es ser leal con el juego del fútbol”

El juego entre Millonarios y Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, que terminó con victoria 3-2 para el cuadro bogotano, estuvo pasado por una polémica en la que, luego del primer gol marcado por el equipo de Alberto Gamero, los jugadores del cuadro barranquillero decidieron quedarse parados y no jugar. Les cedieron el balón a los locales y, por poco, Leonardo Castro logra marcar el 2-0.

Dicha situación generó controversia en redes sociales y los mismos jugadores salieron a reaccionar al respecto. En el caso del conjunto Tiburón, todo el equipo estuvo en la rueda de prensa, aunque fueron Carlos Bacca, Didier Moreno y Arturto Reyes, el entrenador, los que tomaron la voz de mando. Explicaron que la decisión la tomaron los propios jugadores al no ser justo, pues había falta previa que no sancionó el juez central, Jorge Duarte, y el VAR tampoco pudo intervenir debido a que se trató de una acción diferente a la del gol.

“No es leal con el juego”

En la rueda de prensa de Millonarios, a la que acudieron Alberto Gamero y Álvaro Montero, el arquero se refirió a la situación ocurrida y la calificó como falta de lealtad contra el deporte. “Nosotros, con tranquilidad”, inició diciendo sobre la manera en la que el equipo tomó lo que estaba ocurriendo.

“Yo, cuando se presenta, digo que no nos compete a nosotros, porque no sabía que reclamaban, pero más allá de eso, nuestro equipo tenía que tener serenidad, pensar que íbamos ganando. Cambia el panorama para todos, para los espectadores, para los jugadores, para los árbitros, es algo hostil, y más allá de eso, sin saber lo que ellos dijeron, es una situación que no puede ocurrir. El fútbol es algo para inspirar a las personas, más que nada a los niños que van a ver ejemplo y lo que pasó ahí, no tiene nada que ver con eso. Le hice saber a jugadores que eso no es ser leal con el juego del fútbol, independientemente de los errores que se puedan presentar, muchas veces te beneficia y otra te perjudica. Hay que saber convivir con esas situaciones y ser prudente con lo que se transmite. Lo que se hizo hoy está mal, tanto ellos como nosotros, con la actitud que tuvimos y es algo que tiene que marcar un precedente para mejor y seguir creciendo en el fútbol”, agregó.

Por su parte, agregó que este tipo de acciones pueden servir para que se profesionalicen la toma de decisiones y recalcó la importancia de saber afrontar las situaciones adversas. “Todas las personas cometemos errores, estamos expuestos ese tipo de circunstancias. Lo que puedo decir, es que si tenemos la capacidad de mejorar, crecer y profesionalizar estas situaciones, para tener actitudes acordes al juego, hay que respetar el juego más allá de los intereses de cualquier equipo, hay que tener la capacidad de afrontar los partidos como se afrontaron hoy, de situaciones adversas, jugadores creyéndose más que todo el mundo, es una forma respetuosa de decir que podemos mejorar. Fue algo que no es positivo, en la media que podamos seguir creciendo, va a sumar y va a haber un crecimiento en todos los aspectos”.