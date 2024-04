Usuarios de EPS en Soledad denuncian demoras en la entrega de medicamentos

Caracol Radio hizo un recorrido en algunas sedes de Audifarma en Barranquilla y Soledad para verificar la atención que están recibiendo los pacientes de las EPS al momento de reclamar medicamentos.

En Soledad, en el punto que está ubicado en la calle 18 con la carrera 21, se reportan largas filas desde horas de la madrugada y también personas que denunciaron que no les están entregando los medicamentos.

“Yo llegué hoy (jueves) a las 3:30 de la madrugada. Vine a reclamar unos medicamentos de hipertensión, pero vemos que están dándole prioridad a los turnos virtuales. Tengo años de estar viniendo y nos preocupa mucho la inseguridad. Hay veces que los medicamentos se quedan pendientes, no los entregan”, dijo Pablo Muñoz, usuario de Mutualser EPS.

Por su parte, Ramiro Ramírez, otro usuario de Mutualser EPS, sostuvo que “yo vengo a reclamarle unas gotas a mi esposa y desde el 9 de abril estoy luchando para que me den el medicamento ya que no se consigue. He ido a varias sedes y no hay respuesta”.

“Las gotas valen más de 50.000 pesos y no los tenemos porque no tengo trabajo”, agregó Ramírez.

REUNIÓN ENTRE ACEMI Y GOBIERNO

La presidente de ACEMI, Ana María Vesga, sostuvo que desde este jueves arrancan las mesas de trabajo con el Gobierno para buscar una solución a la actual crisis del sistema de salud.

“Queremos conocer las funciones de las EPS en ese nuevo modelo; a qué nos vamos a dedicar; si vamos a ser gestoras; el alcance y la misionalidad de las EPS. También abordemos los temas de financiamiento porque nos preocupa mucho ese paso de convertirnos en gestoras sin resolver un asunto esencial sobre los recursos que, como también hemos dicho si mañana desaparecieran las EPS, el problema de financiamiento se mantiene en el actor que vaya a reemplazar a la EPS si es que alguien la reemplaza”, agregó.

