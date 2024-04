¿Existió la auditoría forense anunciada por Fico a la administración de Quintero?

Medellín, Antioquia

Desde que Federico Gutiérrez Zuluaga era candidato a la alcaldía de Medellín, para su segundo periodo, el hoy mandatario insistía en que se tenía que hacer una auditoria forense a la alcaldía de Daniel Quintero Calle.

En marzo del 2024, el hoy alcalde entregó el balance de los hallazgos encontrados a través del proceso de auditoria y verificación de cómo se administraron los recursos en las diferentes dependencias del conglomerado público de Medellín, en el que anunció al menos 501 hallazgos.

Lea también: Denuncian por contratación irregular a Andrea Vahos, pareja de Juan Carlos Upegui

Sin embargo, la existencia de una auditoria forense se ha vuelto tema de discusión entre el equipo político de Daniel Quintero y la Alcaldía de Medellín.

¿Hubo auditoria forense?

En una respuesta reciente a un derecho de petición, el secretario de gobierno y gestión de gabinete Nicolás Ríos, le contestó a el representante Alejandro Toro, que NO hubo una auditoria forense, entendiendo que NO se contrató a un externo para esto, pero SÍ hubo una auditoría interna con técnicas forenses.

Lea también: Mintransporte reconoce que recursos para el Toyo llegarán por valorización

“lugar, no es preciso afirmar que el documento derivado del ejercicio realizado por la administración sea en su expresión literal un “informe de auditoría forense”, y en segundo lugar, tanto, el documento resultante del levantamiento de las presuntas irregularidades encontradas en el marco del proceso de empalme y de aplicación de la Ley 951 de 2005, así como los traslados de estas a los órganos de control, tratan información reservada por “d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso; no obstante se reitera que, en caso de considerar que tiene legitimidad para acceder a esta información, podrá recurrir ante los organismos de Control, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Distrital de Medellín, Procuraduría General de la Nación y la Personería de Medellín, entidades ante las cuales fueron debidamente radicados”, señala la respuesta.

Lea también: Bloqueo de vía en Hidroituango pone en riesgo la generación de energía: EPM

Alcaldía NO entregará documentos

Pese a la solicitud del representante a la cámara, considerado del equipo político de Daniel Quintero Calle, la alcaldía nuevamente negó la entrega de toda la documentación enviada a los entes de control e investigadores, alegando la reserva de los procesos hasta que se den imputaciones.

Lea también: Sitio web del Impuesto Vehicular en Antioquia reporta intermitencia, ¿dónde pagar?

“Por lo anterior, no es dable acceder a la entrega de la documentación solicitada atendiendo a lo establecido en las normas propias de cada proceso que consagran la reserva del sumario que pretenden evitar que la tarea investigativa de los organismos de control se vea entorpecida o frustrada por el conocimiento público de todo aquello que lo integra”, señala el documento, donde se detalla que NO es verdad que el juez obligara en la entrega de los documentos.