Juez ordena a Fico dar una respuesta de fondo a derecho de petición de Alejandro Toro

Medellín, Antioquia

El Juzgado diecinueve penal municipal de Medellín con funciones de conocimiento, ordenó al alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, que entregue una respuesta de fondo al derecho de petición instaurado por el Representante a la Cámara por Antioquia, del Pacto Histórico, David Alejandro Toro Ramírez, frente a las informaciones sobre los 501 hallazgos anunciados por la alcaldía distrital, sobre presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero Calle.

En el documento se describe que se debe proteger el derecho de petición que tiene el congresista, frente a la información que fue anunciada por la administración. Se trata de un nuevo hecho, en medio de las diferentes medidas adoptadas por la Alcaldía de Medellín y los miembros del Partido Independientes, que lidera el exalcalde Daniel Quintero Calle.

Es de recordar que el mismo alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga manifestó que NO entregaría información sensible sobre cada uno de estos casos a las personas cercanas al exalcalde, para no entorpecer las investigaciones a la Contraloría General de Medellín, la Personería Distrital de Medellín, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

“La respuesta debe ser de fondo, clara y precisa, debe resolver lo planteado, no puede darle vueltas al asunto. La información sobre el trámite de la petición no satisface el derecho de petición”, señala el fallo judicial.

Sigue el rifirrafe

Ante esto el alcalde tiene 48 para dar una respuesta oportuna, en medio de un nuevo capítulo, luego de que la Alcaldía desmintiera al exalcalde Quintero Calle, sobre que los expedientes sí fueron enviados, pero ninguno de ellos a la Contraloría General de la República, porque no era el organismo competente.

