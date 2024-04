Mintransporte reconoce que recursos para el Toyo llegarán por valorización

Antioquia

Ante la comisión sexta del Senado y en medio de un debate de control político, el ministro de Transporte, William Camargo, reconoció que siguen buscando la manera en la que van a implementar el mecanismo por medio del cual garantizarán los recursos para el tramo que les corresponde del Túnel del Toyo.

“La preocupación de los 650 mil millones del Túnel del Toyo, como efectivamente lo dijo este servidor y quedó además en el compromiso que acompañó ya la Contraloría en la conversación previa al debate, el tema del peaje lo retoma el Invías para tener allí una fuente de recursos y lo otro, el ejercicio nuestro es valorización y los recursos van a llegar por esa fuente. ¿Cómo los haremos? Es la discusión que tenemos nosotros que revisar con el gobernador, tenemos una agenda con él pendiente que espero yo poderla llevar a cabo la próxima semana, esta semana estamos aquí un poco complicados y presionados con agendas previas, pero efectivamente eso ya es parte del compromiso que el Gobierno Nacional asumió para cerrar el tema del túnel del Toyo”, reconoció el ministro Camargo.

El senador antioqueño, Esteban Quintero calificó como un engaño los anuncios que hizo el Ministerio, puesto que los recursos no saldrán por vigencias futuras o del presupuesto del general de la Nación, sino cobrándole a los mismos ciudadanos.

“¿Quiere decir entonces que este gobierno nacional no va a destinar los recursos de 650 mil millones de pesos para la terminación de la obra del Túnel del Toyo mediante recursos propios del presupuesto nacional, ni siquiera mediante vigencias futuras, sino que se inventa la herramienta creativa para que lo termine pagando la gente? Presidente Petro, ¿por qué salir a hacer anuncios si efectivamente los recursos no van a salir del presupuesto nacional? Presidente Petro, ¿va usted a cobrar valorización precisamente en una zona donde los recursos económicos escasean y donde viven precisamente los más necesitados? Presidente, siendo, así las cosas, ¿por qué no acepta entonces las propuestas del gobernador Andrés Julián Rendón? Entregue las vías para que el departamento las termine, apoye la VACA”, cuestionó el congresista.

El ministro Camargo aseguró que espera sostener una reunión con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a más tardar, la semana entrante, para definir cómo se implementaría esa valorización que permita la consecución de los recursos para el Túnel.