Junior salió a rueda de prensa a protestar: “No fue justo lo que pasó”

El partido de Junior de Barranquilla frente a Millonarios pasó por una polémica que juntó las decisiones del árbitro central, Jorge Duarte, y el escandaloso comportamiento de los jugadores barranquilleros. Antes de terminar el primer tiempo, los jugadores del plantel del Atlántico decidieron quedarse quietos tras el gol de Millonarios que le protestaron con furia al juez.

En la rueda de prensa posterior al partido, Carlos Bacca, capitán del equipo, explicó la razón que tomaron los jugadores de quedarse detenidos en el campo de juego. Para el artillero de Puerto Colombia, fue injusta la decisión de Duarte de validar el gol, por no haber atendido al aviso del juez de línea de una falta previa en la jugada que desencadenó en el tiro de esquina del primer gol de Millonarios.

“La decisión la tomamos los jugadores. Sentimos que no era justo lo que paso. Eso fue todo, lo decidimos porque fue injusto. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo que jugar con Millonarios 0-0 que 1-0 en contra. A veces los partidos se pierden por detalles. Ese detalle del primer gol nos sacó del partido”, declaró el jugador de 37 años.

Al final del segundo tiempo, Bacca fue parcialmente expulsado por una agresión a Andrés Llinás, que en principio fue la expulsión del jugador por parte del árbitro. Sin embargo, el VAR llamó al juez para revisar la jugada que posteriormente reverso y amonestó al jugador con una tarjeta amarilla.

De acuerdo con Bacca, el equipo tenía un partido planteado para jugar mano a mano con el equipo capitalino, y un duelo con mucha ilusión que se fue cayendo conforme fueron pasando los hechos. Tal determinación de Duarte influyó en el plantel de la costa atlántica, al punto que iniciaron el segundo tiempo de manera desconcentrada.

“Al minuto del segundo tiempo nos metieron el segundo, cambio toda la historia, veníamos con la ilusión y con las ganas. Sucedió así, pero siempre hay un Dios que es justo, esto seguramente no va a quedar ahí porque Dios es justo… Queríamos protestar por la decisión, viste que no nos movimos y fue eso lo que paso”, concluyó.

Declaraciones de Arturo Reyes

“Junior estaba haciendo hasta la acción del gol un partido correcto. Después de esa acción (el primer gol) nos costó entrar en juego e intentamos por todos los medios marcar las opciones que creamos. Estos jugadores son increíbles y ya lo hemos hecho una vez y lo vamos a volver a hacer”.

“Nosotros nos quedamos reclamando, pero no estamos diciendo que el gol es inválido. Protestamos que el mismo juez de línea le comento a él (Jorge Duarte) que era falta y el juez no tomo la decisión como debía hacerla, eso es todo”.

Declaración de Didier Moreno

“Todo el plantel está acá presente por el motivo del cual todos vimos dentro del campo, si queremos que nuestro futbol mejore, hay muchas cosas que tienen que mejorar. Lo que paso hoy no puede seguir pasando. Un juez que tiene ayudantes, que le están marcando que hay una falta, y que por soberbia no la quiere sancionar y desencadena una serie de errores que terminan perjudicando a Junior en el juego”.

“No queremos quitarle méritos a Millonarios sobre su victoria, pero sí sentar un precedente de que un árbitro no nos puede decir a nosotros de que no son profesionales, y de que él vio que era falta, pero no la quiso sancionar. Eso no puede seguir pasando si queremos mejorar nuestro futbol”.

Rueda de prensa