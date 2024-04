Video: Roger Martínez marca en goleada de Racing y le dedica su gol a JuanFer Quintero

Roger Martínez ha marcado cuatro goles con Racing este año. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images) / Daniel Jayo

A pesar de haber goleado 0-4 a Belgrano en la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga de Argentina, Racing quedó eliminado al finalizar quinto con 24 puntos, uno menos que Boca Juniors, quien ocupó la cuarta casilla con 25 unidades.

El cartagenero Roger Martínez anotó el tercer tanto del compromiso a los 87 minutos con un bombazo de derecha que dejó sin respuesta al portero Nahuel Losada. Martínez dedicó su gol a Juan Fernando Quintero, quien atraviesa un difícil momento a nivel personal, luciendo la camiseta número 8 de JuanFer en el festejo.

¡Golazo de Roger Martínez para el TERCERO de Racing vs. Belgrano en Córdoba! Y hermosa dedicatoria para Juanfer a la distancia.



Quintero, quien tuvo que viajar por segunda vez en los últimos días a Colombia con permiso de su club, no pudo estar disponible para este compromiso. En sus redes sociales el antioqueño se encuentra pidiendo colaboración con donantes de sangre A+ para el hospital Pablo Tobón Uribe.

JuanFer publicó las imágenes de la dedicatoria y agradeció desde su cuenta de Instagram el gesto de su compatriota. “Gracias, hermano. Gestos que valen más que cualquier cosa en la vida. @rogermartinez94 tqm”.

Roger Martínez llegó a cuatro anotaciones marcadas con Racing en lo corrido del 2024, solo dos de ellas por Liga de Argentina, aunque el cartagenero venía de celebrar en Copa Sudamericana. De los 14 partidos del campeonato local, únicamente disputó 7 y solo tres de ellos como titular.

¿Quiénes clasificaron?

Finalmente, los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Argentina por el Grupo B fueron Godoy Cruz, Estudiantes, Defensa y Justicia y Boca Juniors. Este fin de semana se jugarán los cuartos de final en un estadio neutro, destacando el superclásico entre River Plate y Boca.

Los otros partidos de esta instancia son Estudiantes Vs. Barracas Central, Argentinos Juniors Vs. Defensa y Justicia y Godoy Cruz Vs. Vélez Sarsfield.