Roa dice que renunciaría a Ecopetrol si investigación sobre campaña Petro afecta la imagen

Colombia

Durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa entregó un balance sobre su gestión a falta de unos días de cumplirse su primer año al frente de la compañía.

Roa también se defendió de las denuncias sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, la cual él gerenció, revelando que ha llegado a un compromiso con la junta directiva de Ecopetrol en ese respecto.

“Yo no puedo salir a responderle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mi hoy no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no las encuentro. No he sido citado a la Fiscalía, ni a la Contraloría, ni a la Procuraduría ni al Consejo Nacional Electoral a responder por una apertura de investigación que me hayan hecho. Si ustedes las tienen, por favor muéstrenmelas”, comenzó diciendo el exgerente de la campaña Petro Presidente.

En ese punto, fue que Roa contó que “de hecho, el compromiso honesto, transparente y tranquilo con la junta directiva cuando me entrevistaron, me nombraron y con la junta directiva nueva, es que la persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectada, el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, el ejercicio de relacionamiento de los accionistas por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida”.

Según el presidente de Ecopetrol, él mismo tiene “la capacidad suficiente, mi forma de ser y de actuar es así de transparente”, para saber ser consecuente con sus decisiones y optar por renunciar a la empresa petrolera, sin necesidad, dijo, de que “la propia junta, ni el presidente, ni el Congreso ni el país” se lo pidan.

Volviendo con el tema de su gestión, defendió que “ahí están los números. Voy a cumplir un año de estar frente a Ecopetrol, y no solo ahí están los números de los resultados del año pasado, sino que ahí están los números de este trimestre que vamos a anunciar muy pronto. Están los resultados, está la política de austeridad y de control del gasto. 9.7 billones, nunca antes Ecopetrol trazó una senda de eficiencia durante tres años: 9.7 billones de ahorros en personal, en burocracia, en contratación, en OPS; esa es la meta de valor que tenemos para estos tres años: 20 billones del plan de inversión”.

En cuanto a las investigaciones en contra de la campaña Petro, la Comisión de Acusaciones adelanta una indagación preliminar sobre las denuncias presentadas por distintos sectores y ya citó a declarar a Roa. Sin embargo, su diligencia tuvo que ser aplazada por un viaje que tuvo. La citación debería llevarse a cabo, sin embargo, en los próximos días.