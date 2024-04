Fabián Viáfara le envió un mensaje a los detractores de La Equidad y Alexis García

La liga colombiana está próxima a concluir en su fase del todos contra todos y tan solo tres equipos han asegurado al 100 por ciento su clasificación a las finales. El cuarto en cuestión podría ser La Equidad, que con 29 unidades está a medio paso de meterse en los cuadrangulares, es por esto que debe sacar al menos un punto de sus últimas tres salidas para concretarlo.

Fabián Viáfara, una de las figuras del equipo capitalino, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la crucial victoria sobre Alianza FC en la jornada anterior y se refirió al venidero duelo frente a Fortaleza, el cual podría considerarse como un clásico de segundo orden en Bogotá. Asimismo, el lateral derecho confirmó que el grupo no está centrado en conseguir el tiquete a las finales y ya, sino que desea sumar la mayor cantidad de puntos posibles para quedar en lo más alto de la clasificación.

Según las estadísticas, el equipo asegurador tiene un 29.9 por ciento de probabilidades de concluir el certamen local en la tercera colocación. Para ser segundo, lo cual lo haría cabeza de serie en los cuadrangulares, tiene el 22.5 por ciento y el cuarto lugar lo tiene en un 21.5 por ciento.

Por otro lado, Viáfara, lateral derecho de 32 años, aprovechó para mandar un mensaje a los críticos de Equidad y del entrenador Alexis García. Sentenció que buscan cerrar esta primera parte del torneo por todo lo alto para silenciar a los incrédulos del proceso y reconoció que su director técnico ha querido enfocar su estilo no solo en el factor defensivo, sino también en la propuesta ofensiva.

Presente en la Liga

Victoria sobre Alianza FC para quedar a un paso de la clasificación

“Nosotros sabíamos la importancia del partido contra Alianza, queríamos sumar de a tres y fuimos con esa convicción. Gracias a Dios logramos sacar ese resultado”.

Fortaleza es un rival para tenerle cuidado

“Fortaleza es un muy buen equipo, juega muy bien. Tiene mucha intensidad, tiene una propuesta de juego muy buena. Nosotros ya lo hemos venido analizando hace rato, son los equipos que a mí personalmente me gustan jugar porque tienen esa personalidad de ir a cualquier cancha para jugar de tú a tú, y es difícil conseguir un equipo así. El torneo está en un momento en el que nadie regala nada. Fortaleza está peleando también por entrar a los ocho, al igual que nosotros. Pero también el resto de equipos se están jugando algo: unos con descenso, otros mantenerse en los ocho y otros quieren entrar. Estamos en una etapa del torneo que es muy compleja, donde nadie regala nada y donde ningún resultado va a ser fácil. Cualquier equipo que tenga conciencia sabe que estos tres partidos van a ser completamente difíciles para poder sacar los resultados que necesitan”.A sumar la mayor cantidad de puntos posibles para evitar sustos

“Sabíamos que era muy importante ganar, porque los equipos que vienen ahí intentando entrar a los ocho están apretando. Cada que van pasando las fechas, el umbral de clasificación se pone más difícil. No queríamos estar ahí en esa puja, donde están hoy más de uno con esa preocupación y el anhelo de entrar. Necesitábamos sumar y colocarnos lo más alto posible para poder tener no tranquilidad, sino tener ese ahorro para evitar lo de otras ocasiones con Equidad, que lo hace llegando de atrás. Hicimos nuestro trabajo, todavía nos quedan tres partidos y queremos sumar los puntos que más podamos para poder dejar a la Equidad lo más alto posible antes de que inicien los cuadrangulares”.

Mensaje a los que no creen en el proceso

Silenciar a los críticos e incrédulos de La Equidad

“Más que estar clasificados o no, nosotros no nos fijamos mucho en eso porque queremos seguir sumando, queremos quedar lo más alto posible en la tabla. Ha sido un torneo muy bueno para nosotros como grupo, entonces sería bueno quedar arriba para que no haya esa duda que pasó en algunas fechas, cuando más de uno creyó que nos íbamos a quedar o que no íbamos a alcanzar. Lo mejor es entrar con contundencia y hacer lo que hicimos todo el torneo, tener esa regularidad y llegar lo más fuerte posible a la final”.

La novedosa propuesta ofensiva de Alexis García

“Al profe, yo creo que todo mundo lo conoce por su forma de jugar, de plantear los partidos y tener esa forma de conformar los equipos. Creo que él quería algo diferente para él y para el club. Desde que llegamos en enero, nos inculcó que aparte de lo que venían haciendo, era necesario hacer algo nuevo para conseguir resultados diferentes. Nos propusimos, que aparte de ser un equipo sólido y tener esa solidez defensivamente, también debíamos proponer y tener esa capacidad de someter al rival, no solo tácticamente sino también con el balón. Somos un equipo que es difícil de descifrar, porque tanto táctica como futbolísticamente tenemos la posibilidad de enfrentar a cualquiera. El profe se ha enfocado mucho en eso, en el sostenimiento de la pelota, en que seamos un equipo sorpresivo, que la gente no tenga muy claro qué puede pasar con nosotros. Todo es mérito de él y de mis compañeros, que han logrado cogerle la idea y hemos logrado armar un bonito proyecto para La Equidad, que es un equipo muy serio y merece siempre estar ahí”.