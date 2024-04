Ever Valencia cita a Millonarios y Nacional para las finales: Clasifican y se pone sabroso

América de Cali pasa por un gran momento en el torneo colombiano. El cuadro vallecaucano se encuentra dentro del grupo de los ocho, gracias al invicto de seis jornadas que acumula, y con 23 unidades depende de sí mismo para meterse a los cuadrangulares finales del primer semestre. De ganar sus próximos dos partidos, llegará a la última fecha con el tiquete prácticamente asegurado.

Uno de los futbolistas más destacados en este ascenso ha sido Ever Valencia, quien llegó para la temporada 2024 proveniente de Independiente Santa Fe. El atacante de 27 años habló en El Alargue de Caracol Radio sobre los cambios que hubo al interior del equipo para lograr la mejoría en el juego y reveló cómo ha sido el manejo que el entrenador César Farías le ha dado al grupo.

Si bien reconoció que todavía falta mucho para la clasificación, aseguró que la nómina está focalizada en ser campeón del Torneo Apertura debido a que llegan con confianza a la recta final del campeonato. En este orden de ideas contó que ha estado muy pendiente de los movimientos de la tabla y de los partidos de rivales directos para tener un panorama más completo de la Liga.

“Hoy en día, el jugador que no vea tabla es porque no está enfocado en lo que se requiere. Con tantas facilidades que hay de ver, aprender y analizar toca hacerlo. Yo lo hago, me gusta hacerlo. Ver la tabla, ver quién puede ganar o perder, quién nos puede pasar, todo eso juega”, comentó.

Finalmente indicó que en caso de asegurar su cupo en la definición por el título, muchas veces es mejor enfrentar a los llamados “equipos grandes” debido a que se les puede jugar “de tú a tú”, mientras que con los llamados “chicos” se complica la situación debido a que llegan con motivación extra y sin tanta presión.

Presente en Liga

Duelo frente al Deportivo Cali

“Estos son los partidos aparte, que contienen este tipo de cosas. Los clásicos. La famosa palabra llamada presión, el ambiente. En ningún momento sentimos miedo. Desde el primer momento hasta cuando se paró el partido queríamos terminar, queríamos jugar, nos sentíamos en condiciones de poder terminar”.

Duelo clave frente al Deportivo Pasto

“El jueves tenemos un partido crucial, tenemos la obligación de ganarlo para seguir, dependiendo los resultados de mañana, con ese margen de error de un puntico y si Dios lo permite que sean cuatro. Hablando del juego, es tratar de ser muy eficaz en la parte de arriba porque a nosotros nos convierten muy pocos goles. Que terminemos los partidos 2-0, no el 1-0 porque en una pelota quieta nos pueden igualar. Es tratar de ser un poquito más eficaces en la parte de arriba”.

Elogios a César Farías

“Él es bueno. El jugador hoy en día tiene la capacidad de conocer a su entrenador. Pienso que es muy importante el cómo usted recibe las cosas. Si tenés un técnico así intenso, regio como el profe, que le gusta que seas agresivo, si tomas eso de buena onda, te va a servir mucho para tu carrera, pero si lo tomas para mal, te vas a enredar con él. Es saberlo llevar. A mí en lo personal me gusta”.

Mejoría del equipo

América viene en ascenso gracias a la confianza

“Estamos ganando, estamos haciendo uno o dos goles más que el rival. Estamos entrando a fondo. La intensidad de los trabajos es día a día, nosotros lo vemos y lo trabajamos con el profe. La intención, la contrapresión, el querer ir siempre al frente. Ahora quizás con un modelo diferente. Cuando usted como equipo gana, coge confianza. Creo que llevamos 6-7 partidos sin perder, son muchas cosas positivas y obvio sumar en la tabla te da mucha más confianza”.

¿Qué cambio respecto al América de las primera fechas?

“Nos hemos reinventado, somos un grupo sólido y humilde que tiene muchas ganas. La estamos metiendo, como dicen. Estamos haciendo goles y eso es lo que ahora nos tiene donde estamos... El conocimiento es muy importante, saber dónde quiere el compañero la pelota, sus movimientos. Además, cómo quiere el profesor que hagamos los goles, la idea, todo eso. Entender los carriles, que quiere atacar con mucha gente, pero a la hora de defender que sea un equipo corto, el repliegue. Quiere mucha intensidad. Es un mundo de cosas, que a la final los resultados son los únicos que pueden hablar, porque de lo contrario de nada sirve. A la final los resultados nos tienen ahí metidos en el grupo de los ocho”.

Lucha por entrar los cuadrangulares

Mejores equipos de la Liga

“Ahora mismo me gusta Bucaramanga, es un equipo que tiene varios planteamientos dependiendo si es local o visitante. También lo que hace Junior, un equipo muy ofensivo, que allá en el Metropolitano se hace fuerte. Y obviamente lo que estamos haciendo nosotros, porque estamos enfocados en que vamos a llegar a la final demasiado fuertes. Estamos muy convencidos de lo que queremos, venimos de menos a más y eso es muy importante”.

Chicos vs Grandes, en las finales

“Las finales con esos equipos (llamados chicos) es los más complicado que hay. Es mejor una final contra un, entre comillas, grande para jugarle de tú a tú, en la que necesito crear espacio, que el otro equipo tiene la obligación. Pero con los otros equipos, para no usar la palabra “chicos” porque no me gusta, son las finales más complicadas, si no mire, con todo respeto, lo que le pasó al Medellín con Pereira. Que no que ya dan al Medellín como campeón y llegó Pereira, se les paró bien, los contragolpeó y se las ganó. Si pueden estar los grandes, bienvenido sea que eso es mano a mano y eso se pone sabroso. A todo el mundo le gusta ver partidos así. Aunque también hay que decir que muchos equipos como Pereira, Bucaramanga, Once Caldas están llenando. Si se pueden meter los grandes, de una”.