Chile y Bolivia critican a Argentina por denunciar presencia de Hezbolá en sus territorios

El presidente de Bolivia, Luis Arce (i), la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich (c), el presidente de Chile, Gabriel Boric (d) y en los círculos la bandera de Hezbolá (i) y el senador demócrata Marco Rubio (d). (Foto: Getty / Caracol Radio)

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, declaró en medios de comunicación de su país los lugares cercanos a Argentina donde habría presencia de Hezbolá (el grupo acusado del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994) o de milicias iraníes.

Además de asegurar que están presentes en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, “también se ha visto presencia en el último tiempo en Iquique, al norte de Chile, el año pasado en San Pablo, en Brasil, y hace pocas semanas en Perú”, dijo Bullrich.

Chile pide explicaciones

Tras estas declaraciones, el primero en reaccionar fue el gobierno chileno en voz del presidente Gabriel Boric quien confirmó que enviará una nota de protesta a Argentina tras las declaraciones de la ministra de Seguridad en las que exigirá que se entreguen pruebas de la supuesta presencia de estas milicias terroristas en el norte del país.

“Si la ministra tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que correspondan y a la Justicia y que se comunique a través de la Cancillería”, dijo Boric durante una entrevista radial.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su intervención en la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones (PDI). EFE/ Presidencia de Chile / Presidencia de Chile Ampliar

“Pero estas declaraciones por la prensa al ‘tun-tun’ no me parecen, y vamos a hacer llegar una nota de protesta mediante Cancillería. Acá yo exijo respeto para nuestro país. Es tremendamente importante que las autoridades sean responsables con sus declaraciones y afirmaciones. Chile no ampara a ningún grupo terrorista”, concluyó el mandatario chileno.

Bolivia advierte de confrontaciones

Con un comunicado, la cancillería boliviana acusó a Argentina de estar en una campaña para generar “confrontaciones” entre las naciones suramericanas tratando de vincularlas o relacionarlas con “fuerzas combatientes de Irán”.

“Desmentimos y rechazamos enfáticamente que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembren el terror, la inseguridad y la zozobra. Estas acusaciones carecen de evidencia o documentación y se realizan sin fundamento alguno”, resalta el documento.

En el comunicado, Bolivia indica que convocará a autoridades diplomáticas argentinas para que expliquen “las desafortunadas y equivocadas declaraciones de la ministra Bullrich”.

¿Roce regional?

Antes de las declaraciones de Bullrich, en el Congreso de los Estados Unidos hubo una discusión sobre la situación del terrorismo extremista y como ha tenido presencia en América Latina. El senador republicano Marco Rubio denunció que la presencia de Hezbolá ha sido particular en territorio chileno.

“Sabemos que han estado aquí haciendo dinero para enviarlo a la organización y un lugar en particular donde esto ha venido ocurriendo por un tiempo es en Chile. La razón por la que esto me preocupa es porque bajo Boric, Chile ha tenido una retórica bastante dura respecto a Israel “, dijo Rubio en la sesión.

Militantes de Hezbolá con banderas del grupo armado. EFE/EPA/WAEL HAMZEH / WAEL HAMZEH Ampliar

El demócrata agregó que pese a que existen sanciones “contra compañías localizadas en Chile, administradas por Hezbolá, Chile se ha abstenido de calificar a este grupo como una organización terrorista”.

A su vez, el subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe en el Departamento de Estado estadounidense, Mark Wells, afirmó que Estados Unidos está “muy preocupado” por las actividades de Hezbolá, vinculado a Irán, en Chile y el resto de Latinoamérica.

De momento no se han pronunciado los otros gobiernos señalados por Bullrich como territorios donde existe presencia de Hezbolá que son Brasil, Paraguay y Perú.