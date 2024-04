Petro: Ecuador e Israel están dándose la mano en la competencia por la barbarie

Colombia

Durante la reunión extraordinaria de la CELAC que fue citada para analizar el asalto de la Embajada de México en Ecuador, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el gobierno de Daniel Noboa y aseguró que Ecuador violó la convención americana.

El mandatario aseguró que “lo que ha sucedido con Ecuador tiene que ver con eso, con la barbarie”, asimilando la detención de Jorge Glas con los ataques a la población civil en Gaza y el bombardeo israelí.

“Comparativamente no es igual a lo que sucedió con Irán o Gaza, incluso a como el medio oriente se está precipitando a la guerra, no es compararle, pero tiene que ver con lo mismo. Somos responsables de que en América latina no se haga, y en eso en expresiones de derecha y expresiones progresistas tienen que ponerse de acuerdo, cómo convivimos alrededor del continente, cómo convivimos. Ecuador no está en el ejemplo de convivencia, está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en los que solo la muerte era posible, no sé porque razón, allá lo dirán, por qué un presidente que tiene tan poco espacio en el tiempo presidencial permite una barbarie de esa. Ecuador e Israel dándose la mano, es la competencia por la Barbarie”, señaló el presidente.

“Ecuador no está dando ejemplo de convivencia, sino que está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón”, añadió.

El mandatario aseguró que Colombia respaldará a México en la demanda contra Ecuador por violar la Convención Interamericana, que consagra los derechos al asilo y al debido proceso.

“Ojalá las autoridades ecuatorianas recapaciten, no es solo decir nos equivocamos. El señor Glas debería ser reintegrado a su derecho al asilo y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de justicia nosotros los acompañaremos. El gobierno ecuatoriano debe pensar en América latina”.