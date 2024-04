Gustavo Puerta habló de su relación con Xabi Alonso y las claves del éxito del Leverkusen

Bayer Leverkusen se coronó campeón de la Bundesliga por primera vez en la historia y en los libros quedará el registro que un colombiano hizo parte del plantel que logró una temporada de ensueño: Gustavo Puerta. El joven volante, si bien no sumó -hasta el momento- los minutos (22 en total) que hubiese querido, pues estuvo en un proceso de adaptación y desarrollo, contribuyó al fin de cuentas en la consecución de un trofeo anhelado en los 119 años de existencia de la institución.

Puerta, a quien le quedarán cinco fechas de la liga para poder mostrar sus condiciones si así lo permite el entrenador Xabi Alonso, habló con ESPN sobre lo que dejó la obtención del título. Asimismo, hizo énfasis en la relación con el técnico español, quien jugó en la posición del vallecaucano y, por lo tanto, es uno de sus principales maestros.

“Muy contento por haber conseguido el título, fue algo loco, algo que nunca pensé, y estar ahí, vivirlo fue algo que me va a marcar para siempre (...) Hemos venido haciendo un gran trabajo durante toda la temporada y este es el fruto de ese trabajo”, dijo el jugador de 20 años.

Uno de los hitos por los que destaca este Bayer Leverkusen campeón, es el hecho de haberlo hecho sin haber perdido un solo partido. “Creo que en ningún momento el grupo ha sentido esa presión del invicto, eso es algo que está ahí, pero siempre el profe trasmite esa tranquilidad de salir a jugar, de salir a hacer las cosas bien, de salir a plantear la idea que él propone, entonces, el invicto es algo extra que está en esta hermosa temporada”.

Relación con Xabi y las claves del éxito

En varias oportunidades el entrenador español se ha referido a las cualidades y las bondades de Gustavo Puerta como futbolista y como persona. Por su parte, Puerta ha agradecido a Xabi Alonso su trato y las enseñanzas, algo que volvió a recalcar.

“La relación con el profe ha sido muy buena, digo que excelente. Es alguien que te enseña día a día, que te exige al máximo, que te ayuda a ser mejor, por eso, trato cada día de explotar todo ese conocimiento y trasmitirlo dentro de la cancha (...) El profe es el principal líder del grupo, es alguien que trasmite mucha tranquilidad, que le sabe llegar muy bien a los jugadores, sabe cuándo y cómo hablarles, entonces, cuando tienes un entrenador que siempre te habla bien, que te corrige, que siempre está ahí para apoyarte, creo que los jugadores también ven eso”.

Aprendizajes de su primera temporada en el Bayer: “Ya soy un jugador un poco más maduro, aunque no haya tenido muchos minutos, estar en este equipo, en uno de los mejores del mundo, en este momento, también con grandes compañeros me ha servido para llenarme de mucho conocimiento y de mucha experiencia, entonces, este ha sido un año de un proceso muy lindo para mí. Espero terminar esta temporada de la mejor manera, con minutos y esperar en lo que se viene”.

El manejo a la falta de oportunidades: “Esa parte es muy mental, creo que cuando uno llega a Europa, la mentalidad te va a cambiar cien por ciento, porque son mundos muy diferentes. Siempre he sido muy fuerte mentalmente y no tener muchos minutos, el estar convocado y no jugar, hay muchos jugadores que no aguantan, esto es algo duro para uno como jugador, saber de que estás, pero que no sumas minutos. Ahí es donde está la mentalidad de cada jugador y seguir trabajando para cuando la oportunidad se te dé, aprovecharla”.

Su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores: “Me recibieron muy bien todos los compañeros, El profe Lorenzo, Lerma, Lucho Díaz, James, Quintero, todos me recibieron muy bien, muy contento de por haber estado en mi primera convocatoria, fue una experiencia muy linda para mí y espero poder estar en muchas más para seguir representando al país”.