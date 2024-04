Xabi Alonso elogia la actitud de Gustavo Puerta: “Estamos encantados con él”

Gustavo Puerta se encuentra viviendo su primera temporada con el Bayer Leverkusen. El joven futbolista ha hecho parte de un proceso de adaptación y ha podido sumar algunos minutos bajo el comando del entrenador español Xabi Alonso, quien ha sido uno de sus profesores durante el último año, teniendo en cuenta la posición en la que se desempeñó como jugador y las facilidades en cuanto a la comunicación.

En varias oportunidades, el técnico de 42 años se ha mostrado a gusto con el proceso de Gustavo Puerta, quien fue comprado al Bogotá F.C. en 2023 y en el primer semestre de ese año se fue cedido al Núremberg, donde no contó con minutos. Ahora que el Leverkusen está en la recta final del campeonato y con la pista libre para poder ganar la Bundesliga, el español se volvió a referir al jugador vallecaucano de 20 años.

“Estamos encantados con Gustavo, con su actitud, sus ganas de mejorar. Él desde la pretemporada vio que tenía una oportunidad, peleó por ella y se merece estar donde está. Ha jugado unos minutos, le gustaría jugar más, pero es parte del proceso, está aprendiendo mucho de los entrenamientos, de los compañeros”, dijo Alonso cuando se le preguntó por Puerta previo al juego ante Fortuna Dusseldorf por las semifinales de la Copa de Alemania.

Alonso y la alegría por la convocatoria de Puerta a la Selección

El exjugador del Real Madrid, Liverpool, Bayern Múnich, entre otros equipos, contó cómo tomó la convocatoria de Gustavo Puerta a la Selección Colombia, la primera a la absoluta.

“El otro día cuando fue con la selección, fue una de las mejores noticias después de volver de Friburg cuando me dice ‘Xabi, estoy en la convocatoria de la absoluta’. Me dio una gran alegría, una apena que no pudo debutar, pero le intentamos ayudar para que consiga el debut con la absoluta porque se lo merece”, agregó.

Puerta ha disputado 8 partidos con el Bayer Leverkusen en lo que va de la temporada (210 minutos), de los cuales solo en 2 ha sido titular. En el tramo final de la liga, espera contar con más minutos, en una campaña en la que Lverkusen sigue en carrera por lo tres títulos: Bundesliga, Copa de Alemania y Europa League.