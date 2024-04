Desabastecimiento de medicamentos: Procuraduría está insatisfecha con plan del gobierno

El plan de contingencia de desabastecimiento de medicamentos no tiene satisfecha a la Procuraduría. / Kseniya Ovchinnikova

Durante los últimos meses del 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca exigió al Ministerio de Salud un plan de contingencia urgente por el desabastecimiento de medicamentos en el país. Este requerimiento, fue motivado por una solicitud de medida cautelar que llegó desde la Procuraduría General de la Nación.

Sobre las causas del desabastecimiento de medicamentos en el país, en reiteradas ocasiones se han evidenciado que los insumos como materias primas para la producción de algunas medicinas son escasas, también se han presentado situaciones en las que por falta de rendimiento financiero se dejan de producir algunos productos y la alta demanda de algunos fármacos también ha sido un factor clave en la discusión.

Sin embargo, “Hemos solicitado medidas rápidas para solucionar el problema de escasez, pero realmente no avanza la consecución de estos objetivos. Esto se debe a una problemática administrativa que ha tenido el Invima, así como las políticas públicas actuales. Nosotros consideramos que evidentemente hay factores externos, pero también hay unos inconvenientes internos, netamente administrativos”, dijo hoy Diana Ojeda, procuradora delegada para la salud, en medio de un foro sobre las cifras del sector salud organizado por la ANDI.

Adicional a lo anterior, manifestó que las denuncias por falta de insulina y también por medicamentos psiquiátricos han tenido un seguimiento por parte de la Procuraduría y que justamente se han remitido estas situaciones al tribunal para que pueda considerarlo en el proceso en el que se solicitaron medidas cautelares al ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“El Invima ha presentado informes sobre su plan de acción, nosotros lo hemos analizado. Cuando presentamos la solicitud de medidas cautelares, habían 28.000 trámites represados, han dicho que se redujo en 8.000 esa cifra. Pero, en esa reducción no están los esenciales, los medicamentos de alto costo y se trata de unos trámites de cremitas o pañitos húmedos. Esto no se puede revolver con los medicamentos que realmente necesitan una importación. La respuesta no satisfizo a la Procuraduría y nuestros técnicos, eso también lo pusimos en conocimiento del tribunal”, agregó Ojeda.

¿Cuál es el avance del plan de contingencia de medicamento del Invima?

El jueves 11 de enero, el Invima entregó el primer reporte de cumplimiento de la fase inicial del plan, establecida para el corto plazo desde la orden del Tribunal. Entre noviembre y diciembre el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos evacuó un total de 8.669 trámites de este tipo. Es decir, que se logró reducir en 27,4% la cifra inicial de los procedimientos retrasados.

Además, en esta fase inicial del plan se estableció que, se daría prioridad a los medicamentos o principios activos que estuvieran en listados de desabastecimiento. En este sentido, el Invima entregó informe específico sobre ese asunto.

“En el mes de noviembre se priorizaron y evacuaron 65 trámites asociados a 35 medicamentos, de los cuales 19 medicamentos se encontraron en estado de desabastecimiento y 16 en riesgo de desabastecimiento”, explicó el Invima. Hasta ahora, no se ha hecho público un nuevo informe en el que se informe sobre el cumplimiento del objetivo a mediano plazo que debe cumplirse en este primer semestre del 2024.

¿Qué es y para qué sirve un trámite de registro sanitario del Invima?

Las compañías que comercializan dispositivos médicos y medicinas, deben tener un registro sanitario expedido por el Invima para que la ciudadanía pueda adquirirlos en el país. Es decir, el registro sanitario es la autorización de seguridad que expide de la autoridad sanitaria nacional. Las empresas interesadas en vender sus medicamentos en el país, deben adelantar una solicitud ante el Invima, esto es tanto para compañías productoras nacionales y también para aquellas que desean hacer una importación.