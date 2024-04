Hay preocupación por ausencia de medicamentos para tratar la hiperactividad en Medellín

Medellín, Antioquia

A Caracol Radio llegó la denuncia de varias personas que manifiestan estar desesperadas porque no les ha sido posible conseguir los medicamentos que necesitan ellos y sus familiares para tratar la condición de desorden hiperactivo y déficit de atención. Esta situación estaría afectando tanto a menores como adultos que necesitan la medicación para darle control a su condición y con esto, mejorar su calidad de vida.

Alegan que desde las EPS les avisaron que medicamentos como Ritalina, Concerta, Metadona y Fenobarbital, usados para tratar la condición ya mencionada, están agotados, además, no han podido conseguirlos de manera particular, esto porque su venta es monopolio del estado, y es quien autoriza las farmacias donde se pueden vender, lugares en los que también les dicen que no están disponibles.

Gloria Aristizábal es odontopediatra y madre de un menor con condición de desorden hiperactivo. Habla sobre la situación con los medicamentos que necesitan: “Llevamos más de un mes sin poderlos conseguir, no nos los dan ni las EPS ni los podemos conseguir particulares. Hay varias farmacias que ya nos han dicho que la seccional, el fondo rotatorio los tiene como retenidos, no se los dejan vender, entonces no podemos ni acceder a ellos ni por derecho por las EPS, ni los podemos confiar. Los niños, la autoestima baja, el medicamento es el que nos ayuda para que ellos puedan ser funcionales en su vida, corren el riesgo de una depresión”.

Juan Fernando Aristizábal es otra de las personas perjudicadas por la ausencia de los medicamentos. Esto dijo: “Me ha afectado, muy afectado en la vida laboral y en la personal. Sobre todo, que las personas, este es un país que no entienden mucho las diferencias o las situaciones de los demás. Entonces, una persona hiperactiva, por ejemplo, está desconcentrada, queriendo estar concentrada. Tiene, por ejemplo, una actitud que los otros no entienden y tienden a juzgarte. Y eso está muy, muy complicado.”.

Uno de los denunciantes le hizo llegar a Caracol Radio un comunicado de una institución de salud mental donde aclaran que los medicamentos que son monopolio del estado no podrán ser vendidos bajo ninguna circunstancia, incluso si el paciente cuenta con una historia clínica abierta en la institución.

Caracol Radio contactó a la Secretaría de Salud de Antioquia como autoridad competente sobre esta situación. A través de Paola Gómez Llano, profesional universitaria de la dirección de salud ambiental y factores de riesgo de la secretaría de salud de Antioquia, se respondió que actualmente, hay disponibilidad de Ritalina tanto en las EPS como en los establecimientos de comercio autorizados.

Con respecto a las demoras en la llegada de los medicamentos, esto dijo: “Durante la Semana Santa, pues la Secretaría de Salud no laboró y regresamos recién el lunes. Estamos respondiendo cotizaciones, las instituciones en este momento están en el proceso de compra. Algunas tienen unos trámites administrativos que hacen que sus procesos de adquisición sean más lentos y puede tardarse en algunas instituciones un poco más para tener la disponibilidad del medicamento”.

Agregan que el Fondo Nacional de Estupefacientes, entidad que surte los medicamentos monopolio a las secretarías departamentales, tuvo una respuesta insuficiente con respecto a la entrega del medicamento Concerta para este año, y esta sería la razón de su escasez.

Algunas denuncias alegan que esta escasez viene desde hace un mes, es decir, antes de la Semana Santa. Al respecto, esto respondió Gómez: “Sí hubo un momento en los últimos días del mes pasado, sí hubo una dificultad en el abastecimiento de la Ritalina, pero fue principalmente en las droguerías comerciales, no en el nivel institucional”.

Por último, los denunciantes hicieron un llamado para poder tener acceso al medicamento que necesitan, y que, expresan, hace la diferencia con respecto a una mayor calidad de vida. La Secretaría de Salud de Antioquia, por su parte, asegura que este está disponible.