Yeison López, clasificado a los Olímpicos, sufrió el desplazamiento forzado: su historia

Yeison López, deportista colombiano que representará al país en los Juegos Olímpicos. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) (Photo by ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images)

Colombia sigue sumando deportistas de cara a los venideros Juegos Olímpicos. Uno de los representantes del país en las justas será Yeison López, quien obtuvo su clasificación en la Copa Mundo de halterofilia en Tailandia y de paso instauró récord mundial en el arranque con 182 kilogramos levantados.

López, que actúa en la división de los 89KG, habló en Deportes Caracol Domingo sobre sus objetivos de cara a Paris 2024 y aprovechó para agradecer a los entes gubernamentales por el apoyo recibido a lo largo de su proceso. Asimismo reconoció que su máximo deseo es darle una casa a su familia.

“Inmensamente agradecido con el Comité Olímpico, con el Ministerio del Deporte, la Federación, con InderValle y la doctora Ana Milena Orozco, con la Gobernación del Valle y la doctora Dilian Francisca Toro. Han estado muy pendientes de mi proceso con la clasificación a los Juegos Olímpicos. He recibido un apoyo muy bonito y estoy muy agradecido por eso. La verdad les debo mucho y estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí”, expresó.

Finalmente, el deportista chocoano se refirió a la complicada situación que vivió en su infancia a raíz de la violencia en el país. Sufrió el desplazamiento forzado y terminó llegando a Cali, en donde inició su sueño con el levantamiento de pesas.

Clasificación a los Juegos Olímpicos

Regreso a Colombia

“Estoy contento de estar en mi país y poder llegar donde mi familia para traerle ese triunfo a casa... Llegamos a Colombia el miércoles 3 de abril y nos dieron diez día. Cinco de ellos estaremos cada uno en sus casas y el lunes 15 de abril estaremos viajando a Bogotá para realizarnos exámenes médicos. El 20 de este mes estaremos viajando a lo que va a ser la preparación para los Juegos Olímpicos, que la realizaremos en Madrid, España”.

Llega en un gran nivel a los Olímpicos, con récord incluido

“Es maravilloso poder obtener un récord del mundo. Saber que se trabajó para eso y se logró, saber que estamos haciendo las cosas bien, saber que estamos codeándonos con los mejores del mundo. Es satisfactorio. Vamos a seguir trabajando para ver si solidificamos esa medalla”.

Como deportistas deben convivir con la presión

“Estar en una situación como en la que estamos los deportistas, donde tenemos una presión de hacer las cosas bien, de clasificar a un evento como los Juegos Olímpicos y cumplir nuestros sueños, pues hay una presión constante. Tratamos de llevarlo de la mejor manera y de una u otra forma, después de clasificar, tiende uno a relajarse un poquito, aunque no es lo ideal. Se busca es continuar con la misma preparación o aún más ardua para así poder lograr el objetivo final”.

Ídolos del deporte nacional

“Yo tengo muchos ídolos en las pesas. Óscar Figueroa hace parte de ellos porque es un referente en el deporte, creo que es el primer colombiano en ser campeón olímpico en el levantamiento de pesas y es de admirar. A pesar de muchos altibajos, lo pudo conseguir. Es admirable”.

Más de su vida

Quiere comprar su casa

“Ese es uno de mis sueños. Como saben, soy desplazado por la violencia y viví en Cali hace aproximadamente 14 años. He representado al Valle durante mi estadía con el levantamiento de pesas. Mi petición es poder obtener una vivienda propia, hasta el momento no ha sido contestada. Espero y confío en que los entes departamentales y gubernamentales estén escuchando esta entrevista y escuchen mi petición, para tener en algún momento esa llamada tan anhelada para decirme que voy a tener mi propio hogar, mi propia casa”.

Es chocoano y su pareja se dedica al deporte también

Yo soy oriundo del departamento del Chocó. Llegué a Cali en el año 2011 por desplazamiento de la violencia, desde mi departamento. Empecé a ejercer el levantamiento de pesas. No estoy casado, pero tengo novia. Claramente me gustaría conformar una familia con ella, también es pesista se llama Helen Escobar. Llevo representando al departamento del Valle aproximadamente entre 13-14 años. Me ha ido muy bien, he sentido el respaldo y estoy muy contento aquí. Esta clasificación a los Juegos Olímpicos y lo que pase allá será dedicado al Chocó y el Valle y a Colombia”.

Desplazamiento forzado

“Yo nací en el Bajo San Juan, me registraron en Istmina, Chocó. Allá trabajaba en labores del campo con mi papá, cuando tenía aproximadamente 11-12 años. Uno allá empieza a trabajar desde muy pequeño y cuando salí desplazado, ya sabía muchas labores del campo y a eso me dedicaba... Me fui en el año 2011, exactamente el 9 de marzo de 2011. Por cuestiones de seguridad, nos tocó salir por partes. Yo al principio salí con mi papá y mi hermano, salimos los tres con la ropa que teníamos puesta en ese momento porque si salíamos de la casa, teníamos mucho riesgo de que ocurriera una tragedia. Gracias a Dios, llegamos a Cali donde mi tía, que nos acogieron hasta que empecé a trabajar y yo empecé con el deporte. A Cali llegué cuando estaba cursando quinto de primaria. Continué mis estudios, terminé mi bachillerato y ahora estoy estudiando la Universidad”.