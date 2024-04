Un fuerte incendio arrasó con la antigua casa de la cultura de Sopetrán, Antioquia

El fuerte incendio dejó en cenizas la antigua casa de la cultura de Sopetrán, occidente antioqueño. Luego de una hora, en la que las llamas se propagaron rápidamente, la emergencia fue controlada y las autoridades investigan las causas de la conflagración.

El incendio arrasó con obras y espacios valiosos que se conservaron durante años en ese sitio emblemático del municipio. Para la atención de la emergencia fue necesario el apoyo de los bomberos de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Buriticá.

Lea también: A 14 ascienden los casos de malaria atendidos en Urrao, Antioquia

La casa no estaba siendo usada desde hace un par de años, toda vez que requería adecuaciones estructurales. La emergencia no dejó personas heridas o fallecidas. Pese a la magnitud de las llamas no fue necesaria la evacuación de los vecinos del sector.