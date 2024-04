'La Balita' competirá por Antioquia porque en Boyacá ya no hay liga de motociclismo

Martín 'La Balita' Liberato ahora competirá por Antioquia, debido a que el departamento de Boyacá ya no cuenta con liga de motociclismo Foto | @labalita831

Tunja

Desde el 2 de abril, Martín Liberato ‘La Balita’, motocrocista boyacense de 5 años de edad y quien ya ha ganado competencias nacionales e internacionales, hace parte de la Liga Antioqueña de Motociclismo, porque en el departamento de Boyacá no hay liga desde el 2023.

“En Boyacá no se pudo habilitar la liga, porque no se cumplieron con requisitos que deberían haber tramitado desde administraciones anteriores. Para poder correr en eventos federados y salir del país en representación de Colombia, necesitábamos tener una licencia de la Federación Colombiana de Motociclismo y nos exigen la afiliación a una liga y a un club avalado por la misma, y en el departamento no lo teníamos”, explicó Alejandro Liberato, el papá de Martín.

La liga de Antioquia llevaba dos años buscando la oportunidad de que ‘La Balita’ vistiera sus colores y es la razón por la cual Martín aceptó ser parte del equipo. Boyacá tuvo liga federada pero por falta de compromiso y de gestión, se abandonó y por eso ya no existe, es lo que comenta Liberato.

Por el momento, Martín y su familia no se irán del departamento de Boyacá. Seguirán viviendo acá, pero indudablemente estarán con frecuencia en Antioquia, por las competencias en las que debe estar ‘La Balita’.

“Indeportes debe apoyar a los deportistas y legalizar los clubes y escuelas de formación. A través de ellos, se puede formar una Junta Directiva postulada por los propios clubes y desarrollar unas elecciones para elegir presidente de la liga y así empezar a hacer todos los trámites antes la federación”, pidió Alejandro Liberato.

Para el papá de Martín, no es solo que se vuelva a tener la liga de motociclismo, sino que también se reactiven las de otros deportes, para que regresen los deportistas que han tenido que emigrar a otras ligas, por falta de apoyo en Boyacá.