Samuel Velázquez: “con Santa Fe es una final para nosotros, el único pensamiento es ganar”

El lateral derecho antioqueño de 20 años, Samuel Velázquez, una de las jóvenes promesas de Atlético Nacional y quien ya tuvo experiencia con la Selección Colombia sub 20 y la de mayores, habló en El Alargue de Caracol Radio. Analizó el presente del club antioqueño y aseguró que harán de todo para ingresar a los cuadrangulares finales y pelear la estrella de mitad de año.

Nacional viene de caer en casa 1-2 frente a Fortaleza, resultado que los dejó muy comprometidos en la lucha por clasificar dentro del grupo de los ocho; sin embargo, el lateral mencionó que pasaron la página y ya piensan en los próximos partidos. “Bueno estamos ya pasando la página con respecto a lo que fue el partido contra fortaleza, perdimos que fue un partido que en el papel nosotros lo queríamos ganar, pensábamos en tener esos tres puntos, pero bueno, pasó lo que pasó y ya con una nueva mentalidad y concentrados en el partido del sábado”, comentó.

Velásquez venía siendo un jugador importante para el conjunto verdolaga en el curso anterior; no obstante, en esta temporada no ha sumado muchos minutos y no ha contado con un protagonismo, esto dijo cuando se le preguntó por cómo avanza su 2024: “el 2024 comenzó con el preolímpico con la Selección Sub-23, lastimosamente no nos fue bien y en el último partido con la Selección sufrí una lesión, llegue con esa lesión acá a Nacional, me estaba recuperando, jugué el partido contra Nacional de Paraguay en Libertadores. Hubo una jugada en la que me volví a resentir, pero ya estoy recuperado gracias a Dios. Llevo varias semanas de entrenamiento con el equipo, desde la parte física ya estoy mucho mejor y ya a disposición del profe”.

¿Cuál es el mensaje de Repetto frente al momento que vive el equipo?

“El profe nos lo dijo claro, esto prácticamente son finales para nosotros. Tenemos que ganar los 4 partidos restantes, no hay margen de error, entonces nosotros lo tomamos con responsabilidad, como finales y hay que ir por los tres puntos y sumar”.

Sobre lo que le pide el entrenador en lo personal, señaló “Al profe le gusta mucho el juego por banda, el dos contra uno, con la pasada de los laterales y gracias a Dios y mi virtud de juego es una de esas, entonces nada, es más yo como seguir adaptándome a la idea y desarrollando mi juego. Va todo por muy buen camino”.

Próximo partido ante Santa Fe

“Lo que ha hecho Santa Fe este semestre es de rescatar, hay que valorar lo que han hecho. Por algo están en la parte de arriba y sabemos que va a ser un partido muy difícil, ellos están en casa, va a ser una final y nosotros con el único pensamiento de ganar”, comentó.

Consejos de los jugadores mas experimentados para él

“Yo siempre me trato de nutrir desde todas las partes ya siendo desde la parte física, viendo partidos, yo hablo también mucho con Bernardo Espinosa, le pregunto mucho cómo fue el estilo de vida por allá en Europa, cuales son las tradiciones o lo que hacían antes de entrenar, después de entrenar, como eran los partidos, yo me baso mucho en él, y seguir trabajando con humildad, manteniendo los pies sobre la tierra que algún día esto dará fruto, lo importante es trabajar a pesar de que los resultados nos se den inmediatamente”.

Un posible salto al fútbol europeo: “Eso solo lo sabe Dios, yo solo me preparo para cuando llegue ese momento que es mi sueño, cuando llegue no me coja como de sorpresa y no me cueste tanto una adaptación al viejo continente. Entonces sí, me nutro mucho en ese aspecto para cuando llegue el momento este preparado”.

¿Estarán en el grupo de los ocho, que decirle al hincha?

“Mas que decirle a la hinchada o prometerle cosas, yo pienso que hay que demostrarlo dentro de la cancha, por mas que uno hable o diga el mismo verso todo hay que demostrarlo es dentro, nada vale uno hablar y no demostrarlo, vamos a hablarlo en la cancha”, finalizó Velásquez.