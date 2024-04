Arriero Herrera no descarta a Gio Moreno: “Acá no se le cierran las puertas a nadie”

El Once Caldas vive uno de sus mejores momentos de la mano de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, el equipo de Manizales volvió a ganarse el cariño de la hinchada y a ser protagonista en el campeonato. EL equipo que se encuentra con 28 puntos y muy cerca de la clasificación a cuadrangulares finales tras 9 años de ausencia, fue relacionado con Giovanni Moreno recientemente, opción sobre la cual habló Herrera.

El Arriero, uno de los principales artífices de este buen presente del cuadro manizaleño, habló en El Alargue de Caracol Radio, donde mencionó cómo ha hecho para levantar el nivel del equipo y ponerlo nuevamente en la parte alta de la tabla de posiciones. Así mismo, no dudó en elogiar a su goleador Dayro Moreno y al ecuatoriano Billy Arce.

Sobre cómo se ha sentido en la ciudad, comentó: “muy contento de estar acá en Manizales, de estar en estos momentos con el Once, creo que hay un grupo humano de trabajo muy bueno por eso es que se están viendo estos resultados”.

Seguido a esto se le consultó sobre los difíciles momentos que ha vivido en el último tiempo donde tuvo que salir de Atlético Nacional, incluso habiendo ganado dos títulos. “Pues mi historia siempre ha sido luchada, yo vengo desde el Real Cartagena, donde nadie daba un peso por el Real y se ganan dos títulos y un subcampeonato de la Liga, con un equipo que no tenían nombre ni cartel. En Nacional, también, igual yo creo que es una historia muy bonita que no la vivimos solamente los que estuvimos ese año con esa estrella y ahora con el Once ha sido un proceso con mucha dificultad y sacrificio, pero gracias a Dios hemos salido adelante”.

Al respecto, cerró con una emotiva frase sobre su vida: “yo vengo de gente que le ha tocado duro. Arriero somos los paisas, la gente de a pie, que nos tocaba caminar una hora para llevar la comida a la casa”.

Al entrenador paisa en el último tiempo se le ha cuestionado por los permisos y libertades que les da a sus jugadores, sin embargo, respondió, “Pasa es que yo fui jugador, entonces sé que es lo que estar dentro del terreno de juego, sé lo que es estar en un camerino y sé lo que es estar en un dificultad grande. Entonces a estos jugadores del once se les ha dado la confianza, todo mundo dudaba de ellos, pero con trabajo y dedicación hemos salido adelante”.

El equipo de Manizales ha tenido jugadores desatacados y niveles muy altos que han hecho que el equipo mejore y esté peleando en la parte alta del campeonato. Herrera no dudó en elogiar a dos de los mas importantes. “Dayro ha sido un jugador importante para nosotros nadie va a dudar de la clase de goleador que tenemos en el Once, pero yo creo que detrás de Dayro hay mucha gente y uno de ellos es Billy Arce que vino de no jugar en Pasto, acá se le dio la confianza y ha mostrado muchas condiciones, acá en Manizales tuvo dificultades al principio pero creo que ahora se ganó la afición y esperamos seguir triunfando al lado de Arce”, sentenció.

Próximo partido ante Fortaleza

“Yo creo que interesante el trabajo de Fortaleza, bueno. Esta semana jugamos la Copa y se iba ganando en el primer tiempo, luego nos anulan un gol legítimo de parte del juez de línea y después nos remontan, pero bueno, esto es Copa, ahora tenemos la revancha que es Liga y hay que buscar ese partido”.

“Nosotros no estamos confiados con 28 puntos queremos seguir luchando, vamos partido a partido, ahora viene Fortaleza que es un equipo difícil, complicado”, añadió sobre si se encontraban o no clasificados a cuadrangulares.

Aspiraciones del equipo

“Nosotros estamos pensando en la reclasificación también, usted sabe que da cupo a copas internacionales y es lo que estamos buscando, nos faltan 12 puntos, el equipo anda bien, metido en lo que es el torneo y esperamos lograr los puntos que más se puedan de esos que nos faltan”.

Opción de Giovanni Moreno se vista con la camiseta del Once Caldas

“A Gio (Moreno) lo saludo cada rato para saber cómo va (...) descartado no, acá no se le cierran las puertas a nadie, hay que ver qué pasa más adelante”, finalizo Herrera.