Gobernador de Antioquia devolverá dinero de la ‘vaca’ por las vías 4G a congresistas

Colombia

En el marco del debate sobre los avances en las vías 4G que pasan por Antioquia, que se lleva a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, comunicó que, a los congresistas que donaron en la ‘vaca’ para la financiación de las vías 4G, se les devolverá su dinero, con el ánimo de no involucrarlos ni afectarlos judicialmente. Esto tras una denuncia presentada ante el Consejo de Estado por una presunta pérdida de investidura a los representantes Julián Peinado, Hernán Cadavid, John Jairo Berrio, Juan Fernando Espinal y a los senadores Miguel Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Esteban Quintero. “Respetando a nuestras autoridades, quiero decirles que vamos a proceder a regresarles los recursos que ellos genuinamente donaron a la vaca. Y lo vamos a hacer, aun cuando tengamos convencimiento jurídico desde la gobernación de Antioquia, que eso no constituye un contrato del Departamento de Antioquia”, señaló el gobernador. Rendón aseguró que la obra se encuentra con una desfinanciación y que así se demuestren avances en la ejecución financiera de un 80%, los avances físicos no superan en 50%. Se requiere una adición de recursos de 650 mil millones de pesos. “Obras tan importantes como tres túneles, cerca de siete puentes y más de seis kilómetros de vía a cielo abierto. Sin esas obras de la nación, pasará de ser una obra histórica a un elefante blanco”, agregó. La Contraloría General de la Nación indicó que el Ministerio de Transporte y el Gobierno Departamental, tendrán que presentar un plan de acción a fin de que está obra le sirva al país. El gobernador aseguró que, a su juicio, los congresistas que habrían donado para la ‘vaca’ de las vías, lo hicieron defendiendo a las instituciones. “Lo hacemos con pesar porque, como decía el libertador, la condición más importante de un combatiente democrático, como lo son ellos, es la de ser ciudadano”, concluyó Rendón.