"Germán Vargas Lleras miente": Minjusticia

JUDICIAL

El ministro de Justicia Néstor Osuna dice que no es cierto que la Comisión de Expertos de la Reforma a la Justicia haya retirado o expulsado al dirigente político Germán Vargas Lleras.

Lleras dijo que no lo volvieron a convocar y que supuestamente lo sacaron.

El ministro Osuna explicó que, durante el último mes las reuniones adelantadas por los integrantes de la Comisión de expertos para la Reforma han sido de cada uno de los cinco grupos de trabajo, y se espera convocar de nuevo en los próximos meses a la plenaria de esa Comisión de expertos para debatir los borradores de los primeros proyectos.

“Nadie ha sido expulsado de la Comisión de Reformas a la Justicia. Aquí rige un principio de libertad. Yo me siento especialmente honrado de que todas aquellas personas que invitamos a formar parte de la Comisión hayan aceptado y estén participando de verdad de manera muy comprometida con ello. La libertad es para llegar y por supuesto si alguien desea irse lo puede hacer, pero nadie ha sido expulsado, a nadie se le ha manifestado que deba dejar de asistir a esas reuniones”, indicó el ministro.

#JUDICIAL I El @MinjusticiaCo @osunanestor dice que @German_Vargas miente. No es cierto que la Comisión de Reforma a la Justicia lo haya retirado o expulsado. Tampoco es cierto que el Presidente @petrogustavo le haya encargado una constituyente por decreto. @andresGgaitan pic.twitter.com/pz7PHBKjdr — Caracol Radio (@CaracolRadio) April 11, 2024

De otro lado, el ministro Osuna reiteró que es mentira que el Presidente, Gustavo Petro le haya encargado una constituyente por decreto.

“Es mentira que el Gobierno Nacional esté preparando un proyecto o que me hayan encargado a mí presentar un proyecto de convocatoria de una constituyente por decreto. Eso es un bulo, salió de una noticia del año pasado y ha seguido engañando a algunos ingenuos, pero quiero ofrecerles la tranquilidad, eso no es cierto. El presidente de la República no me ha encargado ninguna constituyente por decreto, ni cosa que le parezca, todo esto ha sido transparente, los discursos, las propuestas del presidente están sobre la mesa, están en la discusión pública y no hay nada más que eso (…) No se dejen engañar, no es cierto que estemos dejando los cauces de la legalidad, de la institucionalidad y de la democracia. Esos son bulos, son mentiras.

De acuerdo con el ministerio de Justicia, el 20 de julio se presentará ante el congreso de la República los primeros