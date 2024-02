MinJusticia dice que proyectos judiciales quedan congelados hasta que resuelvan la reforma

Este 2024, el Gobierno Nacional presentará ante Congreso de la República la reforma a la Justicia. Mientras tanto, la Comisión que encabeza el ministro de Justicia, Néstor Osuna Patiño, tendrá hasta el 20 de julio del presente año para estudiar las necesidades del proyecto y redactar el texto.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el jefe de la cartera de Justicia, Néstor Osuna aseguró que la reforma no incluye en absoluto modificar la Constitución colombiana, ni acabar con la Procuraduría General.

Osuna aclaró que aunque distintos miembros que integran la Comisión han puesto sobre la mesa estudiar las funciones electorales de las Cortes, del fiscal General de la Nación, así como suprimir la Procuraduría, lo que implicaría retocar la Constitución, esta no es la prioridad del gobierno Petro.

De acuerdo con el ministro, lo que busca este proyecto es transformar el sistema penal acusatorio, en el sentido de desbloquear las oportunidades del principio de oportunidad, de allanamiento a cargos, además, de negociar la pena entre la Fiscalía y los delincuentes, a cambio de tener información para reparar a las víctimas y desmantelar a los grupos criminales.

“En la agenda inicial del Gobierno no están retoques a la Constitución porque lo que busca el Gobierno es que haya más justicia, que haya un mejor sistema penal acusatorio en la medida en que las sanciones puedan ser más rápidas y llegar más rápido a las víctimas (...) Las instrucciones que yo recibí del presidente Petro es la de una reforma a la justicia sin retoques a la Constitución”.

¿Asamblea Nacional Constituyente?

Frente a los rumores de la posibilidad de presentar una Asamblea Nacional Constituyente y la modificación del periodo presidencial por medio de la reforma, dijo que está descartado por completo: “Eso es de algún antiguo funcionario que parece que no tiene tema, pero sin duda, no está en la agenda y el país no está para una asamblea constituyente, no son los tiempos”.

Con relación al futuro de la Procuraduría, el funcionario señaló que el Gobierno tiene el compromiso de adecuar el régimen interno, ya que dentro de la Comisión y en la sociedad hay numerosos estudios que consideran que la entidad ya no tiene la importancia y alcance que tuvo en años anteriores, porque otras instituciones han asumido esas funciones de una manera más técnica y específica: “El Gobierno nunca ha considerado que la Procuraduría se deba eliminar, pero sí hay unas propuestas ahí, no lo voy a esconder”.

¿Qué pasará con la agenda legislativa del MinJusticia?

“En la agenda legislativa del Ministerio de Justicia solo están los proyectos de realizar la jurisdicción agraria, de ley estatuaria que va en la mitad del trámite, ya pasó Senado, falta Cámara y el proyecto de ley ordinaria que va a primer debate muy pronto. Los proyectos de la Procuraduría y de hacinamiento en las cárceles, no se van a tocar hasta que cuando se revisen en la Comisión y por eso hablamos de la fecha del 20 de julio, para perfilar eso y comparecer al Congreso”, explicó.

Así las cosas, hasta el 20 de julio presentará ante el Congreso el proyecto de reforma, para que se puedan concertar con la Comisión integrada por 34 personas, entre líderes sindicales, abogadas indígenas, jueces, académicos, magistrados, el fiscal general y el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras.

Para el ministro, en materia de Justicia sí es clave un acuerdo nacional para aprobar la reforma y lo ve con optimismo, ya que hay un anhelo de todos los sectores de derecha, izquierda, centro, de tener una mejor justicia con resultados eficientes: “Finalmente, es el Congreso el que decide”.

Noticia en desarrollo