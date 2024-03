Reforma a la justicia se presentaría a más tardar el 20 de Julio: MinJusticia

Cartagena

Durante un conversatorio que se llevó a cabo en la Universidad Libre de Cartagena, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la reforma a la justicia será presentada a más tardar el 20 de julio de este, con el propósito de que su tramite ante el Congreso de la República se adelante en la legislatura 2024 - 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Tenemos como fecha hito el 20 de julio de este año, nuestra idea es que nuestros proyectos de reforma estén radicados en esa fecha para que se tramiten durante la legislatura 2024 -2025 en el segundo semestre de este año. Si alguna no alcanzara a estar, puede seguir funcionando y presentarla después”, expresó.

Jhon Jairo Granada Giraldo, nuevo gerente general de Afinia

Así mismo, el ministro de Justicia, manifestó que el actual sistema penal del país no brinda las suficientes garantías de protección a la víctima porque no la repara, sino que se enfoca en castigar u obtener una condena.

“Lo que sí estoy seguro es que el actual sistema penal no protege adecuadamente a la víctima en el sentido que no repara. El sistema está mas enfocado a castigar, a poner una pena de cárcel larga, no tiene tanto interés o no tiene tan concentrada su filosofía institucional reparar con indemnización a la víctima. Un caso concreto es el hurto callejero o de un celular, la justicia inmediatamente comenzará a actuar para capturar al delincuente y enviarlo a la cárcel. Entiendo que la víctima no ha obtenido históricamente la reparación ni la atención”, puntualizó.

Néstor Osuna, expresó que este problema se busca corregirlo con la implementación del proyecto de ley para aplicar la justicia restaurativa, la cual apunta a reparar y componer el tejido social más que establecer una condena.