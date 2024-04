Servicio Geológico hace un llamado a los visitantes de la zona del Volcán Nevado del Ruiz

Manizales

Desde el Servicio Geológico Colombiano hacen un llamado a las personas que visitan el Parque Nacional Natural Los Nevados para que no se acerquen a las zonas más próximas al cráter Arenas, donde el acceso está restringido, ya que la persistencia de las anomalías térmicas, la actividad relacionada con el domo de lava y las frecuentes emisiones de gases y ceniza, hacen que este sector del parque sea peligroso para la vida y la integridad de las personas. Asimismo, se recomienda no realizar paradas por largos periodos de tiempo en la vía que comunica a Manizales con Murillo, en particular, en los cañones de los ríos Gualí­, Azufrado y Lagunilla que nacen en el volcán, por encontrarse en la zona de amenaza volcánica alta.

Según el reporte de la semana comprendida entre el 2 y el 9 abril de 2024, el volcán continúa con un comportamiento inestable. En relación con la semana anterior, las principales variaciones de los parámetros monitoreados son:

- La actividad sísmica asociada al fracturamiento de rocas al interior del edificio volcánico incrementó en el número de sismos registrados y disminuya en la energía­a sísmica liberada. La sismicidad mostró mayor concentración de eventos en el cráter y en el flanco noroccidental. Las profundidades de los eventos variaron entre menores de 1 y 8 km respecto a la cima del volcán. Las mayores magnitudes de la semana fueron de 1,5 y 1,4, correspondientes a los sismos registrados el 4 de abril a las 02:55 a. m. y el 8 de abril a las 04:30 p. m. a profundidades aproximadas de 2 km. Adicionalmente, se observó aumento en la sismicidad relacionada con la actividad del domo de lava ubicado en el fondo del cráter.

- La sismicidad relacionada con la dinámica de fluidos al interior de los conductos volcánicos disminuyó.

- En el seguimiento de la actividad superficial, a partir de las plataformas de monitoreo satelital, se detectaron varias anomalías térmicas en el fondo del cráter Arenas con niveles de energía de bajos a moderados.

