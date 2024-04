EN VIVO | Movilidad Bogotá hoy 10 de abril: Cómo está Transmilenio, trancones y lo último

Este miércoles 10 de abril, se han reportado diversas novedades viales que han afectado la movilidad en distintos sectores de la capital bogotana.

Con el fin de mejorar la circulación de los conductores y de los usuarios del Sistema de Transporte Masivo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá brinda un reporte oficial en tiempo real sobre siniestros, cierres, desvíos, rutas alternas y contratiempos en los servicios del TransMilenio.

Pico y placa 10 de abril

Para evitar sanciones, la Secretaría recordó las restricciones de movilidad para este miércoles en la capital bogotana para vehículos particulares, taxis y transporte especial, teniendo en cuenta la última placa de estos automotores:

Particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6 - 7 - 8 - 9 - 0

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6 - 7 - 8 - 9 - 0 Taxis: Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 0

Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 0 Transporte especial: la restricción vehicular es para vehículos con placa terminada en número 5 y 6.

El horario de la medida de pico y placa es el siguiente: particulares de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y taxis: 5:30 a.m. a 9:00 p.m. En el caso del transporte especial es de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.

Para los usuarios que quieran estar exentos del pico y placa, pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.

Los nuevos valores base de este permiso para este 2024 se estableció de acuerdo al tiempo de duración, de la siguiente manera: Diario: $63.600, Mensual: $508.100 y Semestral: $2.540.900.

Val recordar que, desde la Alcaldía indicaron que la próxima semana el alcalde Carlos Fernando Galán anunciará las nuevas cambios en la medida de Pico y Placa. Dentro de las modificaciones se tienen previstos varios elementos como: Pico y placa los sábados por zonas de Bogotá y la posibilidad de que se haga en horarios escalonados.

Minuto a minuto de la movilidad

Siga aquí las principales novedades de la jornada de este miércoles 10 de abril, con los distintos siniestros, bloqueos y manifestaciones en diversos puntos de la capital: