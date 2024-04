¿Cómo está la atención de los usuarios de la Nueva EPS y Sanitas en Ibagué?

Ibagué

Con normalidad avanza en Ibagué la atención a los usuarios de la Nueva EPS y Sanitas luego de la intervención que realizó la Superintendencia de Salud la semana anterior, situación que se espera se mantenga de esta manera para que no exista afectación a las citas, entrega de medicamentos entre otros servicios en la capital del Tolima.

Según Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal, existen varias preocupaciones, una de ellas la atención a los usuarios que requieren de los servicios de estas entidades y lo que tiene que ver con las deudas que tienen las dos entidades con la USI que ascienden a los $3 mil millones.

“Bueno, en relación con estos afiliados, darles un parte de tranquilidad. La ciudad de Ibagué sigue con normalidad en la prestación de los servicios, hace la Supersalud una intervención a estas EPS, no significa liquidación, nosotros estamos esperando como tal la evolución del proceso administrativo y no se ha perdido ninguna cita, no hay ningún problema administrativo”, dijo Ospina.

Además, la funcionaria manifestó que “Bueno, nosotros como ente municipal también estamos preocupados, estamos preocupados por el destino que van a correr esos afiliados, en el momento nosotros estamos prestos a que el ministerio nos dé los lineamientos de cómo actuar y cuáles son las determinaciones que ellos van a tomar”.

En el caso de la Unidad de Salud de Ibagué se atienden a cerca de 77 mil afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas son cerca de 33 mil usuarios “Bueno, tenemos una deuda de Sanitas de más o menos de $400 millones y una deuda de Nueva EPS de alrededor de $3 mil millones.

Finalmente sostuvo que “La indicación es no parar la prestación de los servicios, un parte de tranquilidad para los usuarios, esperemos cuáles son las definiciones o los lineamientos que nos da el Gobierno Nacional”.

Dato: en Ibagué existen 146.238 afiliados, de los cuales 112.764 pertenecen al régimen contributivo y 33.474 al subsidiado.