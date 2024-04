Horóscopo HOY lunes 8 de abril: predicciones para cada signo, según el ‘Profesor Salomón’

En Caracol Radio, Pablo Zamora, más conocido como el ‘Profesor Salomón’, leyó las cartas de este lunes 8 de abril para cada signo zodiacal. El tarotista aseguró que hoy es un día de reflexión y agradecimiento.

La recomendación general para el día es llamar la calma, hoy es día de eclipse, entonces se necesita calma, para que este limpie sin problema alguno. Al ser Luna nueva, el experto aconseja, realizar cosas diferentes e invita a todos a realizar una purga durante el próximo fin de semana.

Horóscopo hoy 8 de abril

Acá el mensaje concreto para cada signo zodiacal, según las cartas del ‘Profesor Salomón’. Cosas en las que se debe trabajar, pensar o potencializar.

• Aries: 21 de marzo al 19 de abril

El experto recomienda a los Aries tener seguridad en su parte laboral. Deben confiar en que tienen virtudes en el trabajo, en ese oficio que desempeña. Muchas veces, al no creer, no poner mucha fuerza o no invertir mucha energía, está atrayendo cosas negativas.

“Póngale entusiasmo y saque adelante cada proyecto. Usted tiene cualidades y puede lograr cosas maravillosas con la profesión que tiene, crea en ella y fortalézcase para seguir adelante con el conocimiento y labor que desempeña. El número es el 1568″.

• Tauro: 20 de abril y al 20 de mayo

Nada, ni nadie le arrebatará las bendiciones que el universo le va a dar, pero eso depende de usted. Tiene que seguir adelante. “Tómese la vida así, no la vuelva un drama, no la vuelva una obra de teatro, hay que ser realista y punto. Siga adelante con sus metas”, afirmó el tarotista. El número para los Tauro es el 1763.

• Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Tienen que seguir adelante, tienen que guerrear las cosas que quieren. La vida no es fácil, pero debe continuar. Ustedes tienen la ventaja de que son dos, entonces tienen para guerrear doblemente y seguir conquistando lo que quieren.

“La carta refleja la firmeza, seguridad de cambio, de transformación que llega a su vida y debe seguir adelante. Que nada sea obstáculo en su vida y no permita que otras personas tomen las decisiones por usted”, interpretó Salomón.

Pongan a trabajar esa energía que tienen, los Géminis deben sacar esa sabiduría para que puedan mantenerse y llegar a la meta de lo que quieren. El número para ustedes es el 1236.

• Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

El nacido bajo este signo debe trabajar en su economía; superar, pagar, mejorar o invertir. Hoy su pensamiento va a estar enfocado a mejorar esa economía, pero debe hacerlo de corazón y de verdad, con buena actitud y con la intención de fortalecer la parte económica.

Aunque lo demás importa, el tarot refleja que se debe enfocar en las cosas económicas o los compromisos que tenga, las metas que ha querido conquistar. El numeró del hoy es el 3599.

• Leo: 23 de julio al 22 de agosto

La carta refleja que debe organizar sus papeles o documentos. “Si tiene una pensión, herencia, una demanda, todo lo que sea papeles, organice, revise todo y no dejé nada pendiente”. Sería muy importante a partir de ahora tener esa costumbre, esto le dará tranquilidad y seguridad en las cosas de futuro, por favor preste atención a ello. El número es el 5908.

• Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Hay que empezar a cambiar muchas actitudes, hacer cambios radicales, no tomar decisiones pasajeras. Realice ajustes en su vida, tanto en el amor como en el trabajo, los proyectos y en la salud.

“Hay que hacer cambios para que se den cambios radicales en todos los aspectos de su vida. Implemente un nuevo pensamiento, una nueva forma de actuar y punto”, mencionó. El número que recomendó es el 1234.

• Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

La carta reflejó un gato negro, algo que el ‘profesor Salomón’ no vio bien, pues habla de las personas que le tienen envidia. La recomendación es no prestarle atención a los bajonazos emocionales o a ese sentir de que las cosas no están saliendo bien.

“Siga adelante porque si están haciendo ataques psíquicos”, apuntó. El número especial es el 2828.

• Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Debe canalizar el poder que usted puede desarrollar y que tiene. “A veces no cree en usted, piensa que no tiene poder y que no va a poder llegar a esa meta, que no va a poder superar esa situación y resulta que tiene más poder del que se imagina”.

Debe enfocar su pensamiento hoy en que ese poder llega para vencer los obstáculos. Empodérese, “en el camino nos van a llegar personas que nos van a ayudar, pero nosotros tenemos que tomar el poder para alcanzar esas personas o esas situaciones”. El número de hoy es 2502.

• Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Deje el desespero y el estrés. Los Sagitario a veces se aceleran demasiado, se preocupan antes de que pasen las cosas. En lugar de ello, por qué no empieza a trazar, buscar o idear estrategias para superar esa situación que de pronto le preocupa, que no debe ser así. Se recomienda que cambie la actitud y deje el mal genio.

“Tome las cosas con mayor tranquilidad y saldrá todo adelante. Se dice que todo tiene remedio menos la muerte. Entonces, por favor, vamos a tener la calma para poder vencer y sacar adelante nuestros proyectos”, aseguró el ‘Profesor Salomón’, quien añadió que el número de hoy es el 3350.

• Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Salió una carta que refleja la estabilidad, una carta que dice que puede estar tranquilo o tranquila porque las cosas se estarán solucionando.

“Corriendo, estresándose, colocándose de mal genio y rechazando no va a arreglar las cosas, estas se van a arreglar porque tienen que arreglarse, pero hay que saber esperar y saber actuar en el momento adecuado”, apuntó.

También, hay algo muy interesante en estos momentos con una inversión nueva que piensa hacer. Asesórese de las personas correctas para eso que invertirá. El número claro que sí nos vamos a ir con el 3099.

• Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Proyecte las cosas que quiere, no tenga miedo. No deje todo en manos de Dios porque él quiere lo que usted quiere, así que demuéstrelo, proyéctelo.

“Hay que nosotros trabajar, esforzarnos para poder decir: “mire, señor, esto es lo que yo quiero. Ahora, si no lo quiere dar, deme el otro camino que debo tomar”; pero hay que decirle a Dios, plantearle qué es lo que quiero”. El número recomendado es el 2225.

• Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Borrón y cuenta nueva, la carta de la muerte nos puede rondar con cosas tristes, pero se debe continuar con la vida. Aunque da dolor, tristeza o pasan cosas que marcan, hay que seguir adelante.

“No quiero que se quede en el pasado, ni en la tristeza de situaciones que de pronto han marcado su vida o que de pronto se presentaron últimamente. La vida continúa, los piscianos son bastantes dramáticos y trascendentales, entonces le ponen más picante a la cosa y no hace falta. El número de hoy es el 5158″.