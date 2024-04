Eclipse Solar total 8 de abril tendrá distintos fenómenos astronómicos ¿A qué hora verlo?

El eclipse solar total que tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril es uno de los eventos más significativos del año. Este fenómeno astronómico se podrá observar en su totalidad en tres países del mundo: Estados Unidos, México y Canadá, no obstante, algunos países de Europa y de América del Sur podrán verlo de una manera parcial, en el cual la Luna cubre la mayor parte de Sol, pero no todo.

En América del Sur, los observadores de Belice, Guatemala, Cuba y las Bahamas verán un eclipse parcial del 40%;

En Europa, el eclipse parcial será visible sobre Islandia, Irlanda y las partes occidentales de Portugal y el Reino Unido. Dependiendo de la ubicación exacta, del 20% al 60% del Sol estará oscurecido.

Según precisa la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), un eclipse total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol. Durante este evento, el cielo se oscurecerá como si fuera el amanecer o el anochecer.

Es importante destacar que, no es seguro mirar directamente al Sol durante un eclipse sin protección ocular especializada, excepto durante la breve fase total del evento.

La forma correcta de ver un eclipse solar es a través de gafas especiales para eclipses o un visor solar de mano que sea seguro. Vale aclarar que los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes, ya que, los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.

¿A qué ver hora ver el eclipse solar 2024?

De acuerdo con el portal astronómico Star Walk, estos son los horarios de inicio y fin para las primeras y últimas ubicaciones en experimentar el eclipse. Recuerde convertir GMT (Hora Media de Greenwich) a su hora local.

La fase parcial comienza a las 15:42 GMT.

La totalidad comienza a las 16:38 GMT.

El máximo del eclipse es a las 18:17 GMT.

La totalidad termina a las 19:55 GMT.

La fase parcial termina a las 20:52 GMT.

¿Qué esperar del eclipse solar?

De acuerdo con la NASA, un eclipse solar total contempla varias etapas distintas que los observadores pueden esperar ver.

Vale aclarar que lo que se pueda observar durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde lo miren los espectadores.

Franjas de sombra

Son franjas largas y oscuras que se mueven rápidamente y están separadas por espacios blancos que se pueden ver a los lados de los edificios o en el suelo justo antes y después de la totalidad.

Esto se da porque la atmósfera superior de la Tierra contiene masas de aire turbulentas que distorsionan la luz de bordes definidos de la superficie solar, de la misma manera que distorsionan la luz de las estrellas y hacen que titilen.

Perlas de Baily

Conocidos como las perlas de Baily, o glóbulos de Baily, estos son rayos de luz del Sol que irradian a través de los valles a lo largo del horizonte de la Luna. Las perlas de Baily tienen una vida muy corta por lo que no son perceptibles para todos los observadores del eclipse solar total.

Estas perlas son una de las vistas más impresionantes durante un eclipse solar total y el próximo 8 de abril podrán verse.

Perlas de Baily vía Getty Images / David Bassett Ampliar

Anillo de diamantes

Las perlas de Baily comenzarán a desaparecer hasta que finalmente solo quede un punto brillante a lo largo del borde de la sombra de la Luna que se asemeja al diamante de un anillo gigante formado por el resto de la atmósfera del Sol.

Una vez que el anillo de diamantes desaparezca y ya no haya luz solar directa, los espectadores podrán quitarse los anteojos para eclipses y mirar el eclipse total de forma segura a simple vista. Este momento también se llama segundo contacto.

Por último, el eclipse no estará solo, pues, los amantes de la astronomía podrán ver el cometa 12P/Pons-Brooks, el llamado ‘Cometa Diablo’. Este cometa no visitaba la Tierra desde 1954 y no se espera que vuelva hasta agosto de 2095. El cometa ya es visible y alcanzará su perihelio el 21 de abril.