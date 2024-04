Gerente del hospital San Rafael rde Tunja responde a acusaciones

Tunja

Una gran polémica generó las declaraciones entregadas por el médico especialista Juan Pablo Ovalle, quien señaló que su salida del Hospital Universitario San Rafael de Tunja obedeció a la falta de una “palanca política”.

Ante este revuelo, el gerente de la entidad Germán Francisco Pertuz González se pronunció en rueda de prensa e indicó que las declaraciones dadas por el especialista están fuera de contexto y carecen de veracidad.

“Pues realmente queda uno sorprendido. El doctor ha sido conocido a nivel nacional por infinitos problemas que ha tenido con el Ministerio de Salud y con la red privada de varios departamentos se le abrió la puerta con todo el cariño en el hospital San Rafael de Tunja pese a la oposición de todos los colegas de él que no querían que entrara a la entidad, pero creímos en él y lamentablemente la articulación de él con el resto de los cirujanos del hospital fue nula, lo que pone en grave riesgo la seguridad del paciente y no menos grave la seguridad jurídica del hospital, es por esto que se tomó la decisión de cerrar el servicio de cirugía de tórax mientras se restablecía y mirábamos mejores condiciones en la prestación del servicio y él saca unas declaraciones desafortunadas sin ningún tipo de fundamento ni pruebas desde su percepción erradas, tengo que decirlo sobre cosas que jamás suceden en este hospital. Cuando uno habla con grandes cirujanos que llevan aquí treinta años, como que palanca política puede tener un cirujano de esos”, señaló Pertuz González.

El gerente del centro asistencial de la capital boyacense señaló que al doctor Juan Pablo Ovalle se le abrieron las puertas de la entidad, pero él no respondió a esa confianza.

“Queda uno muy dolido que un profesional boyacense a quien uno le quiere abrir la puerta pague de esta manera y que no entienda que las razones del cierre del servicio de cirugía de tórax corresponden a razones netamente técnicas y médicas basadas en la seguridad del paciente. Un cirujano no hace un servicio de cirugía de tórax, un servicio hospitalario tiene que estarse prestando las 24 horas y tiene que estar relacionado e interactuando con los demás servicios del hospital, en especial con el servicio de cirugía general que es el que va a responder en el momento en el que el cirujano oncólogo no esté. Entonces pues puede que sea el único, que no lo es, pero sí lo cierto es que su articulación con los demás cirujanos del hospital San Rafael de Tunja fue nula y por eso fue la salida del doctor Ovalle y el cierre del servicio”, añadió Germán Pertuz González.

El gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja manifestó que ya se está haciendo el proceso de contratación de otros especialistas para reabrir el servicio de cirugía de tórax en la institución.

“En el momento en que se tomó la decisión del cierre del servicio lo que hacemos nosotros es comenzar a buscar otras alternativas y en estos momentos ya estamos cerrando con un grupo de cirujanos oncólogos de Santander que están dispuestos a venir al hospital San Rafael de Tunja, no un cirujano oncólogo, varios cirujanos oncólogos a prestar realmente un servicio de tiempo completo. Van a venir 3 cirujanos oncólogos, se está estructurando todo un modelo de atención de cirugía de tórax para comenzar muy seguramente en el mes de mayo”, dijo.

Ante la declaración del médico Ovalle en relación con que en Boyacá se está politizando la salud, Pertuz González afirmó que “el señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, es el presidente de la junta directiva del hospital San Rafael de Tunja, pero la incidencia del señor Gobernador no va más allá de las competencias que la ley le otorga por ser miembro de la junta directiva. Lo puedo asegurar como boyacense, como padre de familia que jamás he recibido una sugerencia indebida por parte del señor Gobernador, ni ninguno de los especialistas que en estos momentos trabajan en San Rafael, más de 100 especialistas necesitan ningún tipo de recomendación política para poder ingresar al San Rafael, ni del grupo del Gobernador, ni de ningún otro grupo político. Un hospital como San Rafael, que es el hospital de mayor complejidad en Boyacá, donde somos casi 2.000 empleados, donde prestamos cualquier cantidad de servicios, pues no puede estarse prestando a ningún de manejo político y eso el señor Gobernador ha sido absolutamente claro en ese tipo de temas. El señor Gobernador no entra aquí ni en temas técnicos ni en temas de personal ni en temas de contratación”, agregó.