“Las minas son unos artefactos que jamás deben ser usados en las guerras”: Cabo Durán

Santa Marta

Cada vez aumenta el número de víctimas por el flagelo de las minas antipersonales, de hecho, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hasta la fecha existe un saldo de 12.429 colombianos que han sufrido a causa de esta problemática. Se estima que El Ejército Nacional de Colombia realiza trabajos en coordinación con entidades gubernamentales y no gubernamentales para prevenir que los soldados como la población civil sigan siendo víctimas del flagelo que representan las minas antipersonales.

El cabo Jorge Iván Durán González, de 36 años de edad, hace parte del número de víctimas a causa de este flagelo. Es natural de Santa Marta, abogado y egresado de la Universidad del Magdalena, quien entró en marzo del 2006 a la Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca.

Durán perdió la vista a causa de una mina antipersonal cuando se encontraba adscrito al Batallón de Contraguerrillas N.° 67 “General José A. Morales” de la Brigada Móvil N.° 8, ocurrido el 15 de septiembre del 2010 cuando se encontraba en desarrollo de operaciones militares contra las Farc en Marquetalia, jurisdicción de Gaitania, corregimiento del municipio de Planadas, Tolima.

“Ese día íbamos ingresando a Marquetalia y explotó el artefacto. Todo fue en cuestión de segundos, un caos. Me afectó considerablemente la visión y tenía esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Recuerdo que mis compañeros me auxiliaron; posteriormente llega el helicóptero y me sacan hasta Neiva, donde me atienden en el Hospital Universitario y luego al hospital Militar. En su momento varias operaciones me ayudaron a recuperar el 30% de la visión de mi ojo izquierdo, el derecho fue diagnosticado en pérdida total” señaló el cabo Durán.

Bajo el apoyo que tenía de sus familiares, Durán ingresó a estudiar inicialmente ingeniería de sistemas, sin embargo, ante las dificultades de que la Universidad no contara en su momento con las herramientas para brindar el apoyo necesario a las personas con discapacidad, decidió por optar en el segundo semestre del 2017 la carrera de derecho, y finalmente en el año 2023 se gradúo como abogado.

“Hoy estoy en la capacidad de llevar cualquier proceso o trabajar en cualquier entidad. La responsabilidad y disciplina que me enseñaron en el Ejército Nacional me da un plus frente a otros abogados, pero la sociedad por tener esta discapacidad nos pone o me pone barreras. Las minas son unos artefactos que jamás deben ser usados en las guerras porque su uso es de cobardes. No queremos más minas en el país. Estas no solo nos afectan a los militares, también causan secuelas y muerte a los campesinos que en muchas ocasiones han sido confinados por su uso de indiscriminado” sentencia Durán.

El Ejército Nacional de Colombia continúa trabajando y capacitando más hombres y mujeres de la institución para contrarrestar estos artefactos que se encuentran prohibidos por el Tratado de Ottawa.