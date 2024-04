Emilio Aristizábal y las comparaciones con su padre: “En la cancha no pienso en eso”

Emilio Aristizábal, delantero antioqueño de 18 años que se ganó la confianza del técnico Pablo Repetto en Atlético Nacional y ahora es titular y pieza fundamental en el esquema del técnico uruguayo, habló en El Vbar de Caracol Radio sobre su proceso y mejoras desde su debut en el fútbol profesional y mencionó a su padre Victor Hugo Aristizábal, máximo goleador colombiano con 346 tantos.

Precisamente sobre las diferencias y similitudes con su padre, comentó: “estatura y parte física, tenemos hartas, creo. Yo soy más rápido, la potencia, pero de verdad, diferencias no me he fijado tanto, pero si nos parecemos en la inteligencia, nos asociamos muy bien, en el juego en equipo. La estatura más que todo, yo mido 1.85 y mi papá 1.74″, sentenció.

Sobre si le beneficia que su papá haya sido futbolista y haya marcado historia en el fútbol colombiano o, por el contrario, le genera más presión, respondió: “claro, yo siempre lo tomo bien y lo he tenido al lado, ha sido muy importante en mi proceso desde la parte mental, muchas cosas, me ha dicho cómo poder destacarme en el fútbol profesional y, en este momento que ya soy profesional, se ha tomado el papel más de disfrutar y apoyarme”.

“Cuando pequeño me regañaba más, me decía cosas que hacer para poder llegar al fútbol profesional. Ya que estoy acá, me lo dice de forma más analítica y para que yo me dé cuenta de mis errores”, complementó el delantero.

Se le preguntó si sentía alguna presión psicológica ser el hijo del máximo goleador de la historia de Nacional y colombiano a lo largo del tiempo, a lo que respondió, “bueno, si uno se pone a pensar mucho en eso, la gente siempre va a comparar y va a decir que si él hizo tantos goles en tantos partidos yo tengo que hacer esto o lo otro, pero cuando entro a la cancha o estoy en el partido no pienso en eso porque me hago daño yo mismo”, sentenció.

Sobre su labor como delantero y el hecho de aún no haber convertido, comentó: “Lo tengo muy claro y antes de los partidos uno se mentaliza y se imagina haciendo goles, pero lo primordial es el equipo, poder ganar, si hay otro mejor posicionado hay que pensar en el equipo como el partido ante Jaguares que le di el balón a Angulo que estaba mejor, aunque sé que al delantero lo miden es los goles”.

¿Cómo ha sido su evolución desde las inferiores hasta el equipo profesional?

“Es muy importante para un nueve participar del juego, porque uno de nuevo siempre está más lejos, somos muchas veces el que menos puede tener contacto con el balón, entonces siempre trato de participar para cuando me quede definir de la mejor manera. No siempre se debe bajar, también se debe saber en qué momento bajar”.

Crisis en Nacional: ¿Cómo llevaron este momento y cómo están ahora?

“Fue duro, pero eso quedo atrás, el equipo ahora está muy bien, llevamos tres partidos consecutivos de victoria, en estos últimos juegos hemos corregido muchas cosas que veníamos haciendo mal, pero lo más importante será seguir ganando para meternos dentro de los ocho”, finalizó Aristizábal.