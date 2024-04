Johan Rojas, figura de La Equidad: “Mi gran sueño es jugar en Nacional”

El volante antioqueño de 21 años, Johan Rojas viene siendo una de las figuras de la actual liga colombiana, nivel que lo ha colocado en el radar de muchos equipos grandes del fútbol colombiano e incluso de conjuntos de la MLS y México.

Nuevamente, igual que en los últimos mercados de fichajes, el nombre de Johan Rojas vuelve a sonar en la órbita de Atlético Nacional. El joven futbolista, quien es uno de los referentes y jugadores más importantes de La Equidad en la Liga colombiana, se dejó ver ilusionado ante la posibilidad de llegar al equipo del que, confesó, es fanático. “Mi gran sueño es ir a Nacional, estar en Medellín, sería una cosa hermosa por lo que representa, porque soy hincha del equipo”, afirmó Rojas.

“Acabaron de subir una noticia que se reactivaron las cosas con Nacional y tengo a estallar el celular de mensajes y llamadas”, complementó el volante charla con el medio deportivo ‘Gambeta y Larga’. En esta temporada, el mediocampista ha disputado 13 partidos, en los que ha dado 2 asistencias. Además, es pieza fundamental de La Equidad que vive un buen presente y que sueña con la clasificación final al grupo de los ocho.

Recuerdos de su debut como profesional

“Es el sueño que todo el mundo quiere, se le pasan a uno miles de cosas por la cabeza en ese momento. Debutar en Barranquilla en el Metropolitano, donde uno ve a la Selección, fue muy bonito, por la corta edad que tenía. Ya venía entrenando con los muchachos, me fui a ver un partido de Medellín contra Patriotas en Tunja con unos amigos, se me apagó el celular y cuando llegué a la casa, abrí la lista de convocados y vi mi nombre. No tenía ni bolso para viajar”, mencionó.

Su sueño de llegar a la Selección Colombia

“Estoy enfocado en sacar a La Equidad campeón este semestre. Somos un grupo muy humilde, que todos trabajamos por lo mismo. Obviamente, siempre está la ilusión de la Selección, por el momento el objetivo es sacar a Equidad campeón”.

¿En qué equipo le gustaría jugar?

“Me comprometes con esas preguntas. Es mi gran sueño ir a Nacional, estar en Medellín, sería una cosa hermosa por lo que representa, porque soy hincha del equipo, me críe con mi papá llevándome al estadio a verlo jugar. La final en 2016 marcó mi vida, la Libertadores marcó mi vida. Vivirla como hincha, siempre lo soñé y dije ‘algún día tengo que jugar con Nacional’. Es el gran sueño”, finalizó el volante antioqueño.