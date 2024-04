Emerson Rodríguez y su confesión sobre los entrenamientos con Lionel Messi: “Daba miedo”

Emerson Rivaldo Rodríguez fue una de las figuras de Millonarios en el agónico empate con Flamengo por Copa Libertadores. El extremo nacido en Buenaventura se encargó de darle un nuevo aire al equipo en el segundo de tiempo y de su mano llegó la asistencia para el tanto de Daniel Ruiz, que significó el 1-1 final en El Campín.

Poco a poco, el atacante de 23 años está recuperando el nivel mostrado hace unos años, más exactamente entre 2020 y 2021, el cual le permitió ser fichado por el Inter Miami estadounidense y que a la postre le significó su paso al Santos Laguna mexicano. Precisamente en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Emerson habló sobre su paso por el equipo norteamericano y lo que pudo compartir con Lionel Messi.

En cuanto a su primer contacto con la estrella argentina, reveló: “La primera vez que lo vi, sudé de los nervios. Yo viendo a un man de esos, sudé y todo. Lo saludé normal, me preguntó que dónde era y ya, no hable mucho con él”. Asimismo reconoció que durante los entrenamientos hablaba con él, pero de aspectos netamente futbolísticos, nada personal.

Y es que no era solo Messi, el colombiano tuvo la oportunidad de entrenar con otras estrellas del Barcelona como Luis Suárez, Sergo Busquets y Jordi Alba. “Fue una experiencia muy bonita, porque pues uno ver esos jugadores en televisión y ahora tenerlos ahí todos los días compartiendo, para mí era un sueño... son unos cracks como personas y futbolísticamente más aún”, declaró.

Claro está que se lamentó también por no haber podido continuar en Inter Miami y con ello no disputar un solo minuto oficial en cancha con Messi, esto debido a que el entrenador Gerardo Martino “no iba a contar conmigo”. “No tuve la posibilidad de jugar con Messi, pero tuve la fortuna y la bonita experiencia de entrenar con él... Gracias a Dios se me dio la oportunidad de conocerlo y la verdad que muy feliz por esa experiencia”, complementó.

Finalmente, Emerson Rivaldo contó una anécdota sobre cómo fueron los primeros entrenamientos con el campeón del mundo en 2022: “Yo decía: ‘Ese man como juega’. Era muy máquina. A mis compañeros les daba hasta miedo meterle el pie (a Messi) y él decía: ‘No, tranquilos. Ataquen normal’. Uno no está acostumbrado a estar con esas estrellas. Son otro nivel. Yo a Mackalister (Silva) hasta le pego, pero ya un man de esos, que uno llegue y lo joda, da hasta miedo”.