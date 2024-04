Presidente de Alianza FC: “Me dejó un sinsabor del profesionalismo de César Torres”

La mudanza del anterior Alianza Petrolera de Barrancabermeja a Valledupar, ahora bajo el nombre de Alianza F.C., ha traído consigo innumerables problemas para el club, así como polémicas que se han generado en torno al cambio de sede. El saliente entrenador, César Torres, manifestó recientemente en Caracol Radio que la capital del departamento del César, a pesar de que ha mejorado en varios aspectos, no estaba lista para albergar a un equipo de primera división.

En diálogo con El Alargue, el presidente de la institución, Carlos Ferreira, se refirió a las palabras de Torres, aludiendo a que se sintió sorprendido por sus declaraciones, pues nunca les manifestó el inconformismo respecto a las condiciones en las que tuvo que entrenar y convivir con el plantel. Asimismo, el directivo habló de las razones de la salida del técnico caleño y explicó cómo se produjo el acercamiento con Hubert Bodhert, quien renunció a Jaguares y está a falta de detalles de ser el nuevo encargado de Alianza F.C.

Sobre la decisión de prescindir de los servicios de Torres, explicó: “No es algo que verdaderamente nos guste el hecho cambiar de técnicos, queremos darle una buena cantidad de partidos para tomar decisiones y lo hicimos con César (Torres). Llevamos 15 partidos este año con él y el resultado deportivo no justificaba seguIr teniendo a César, no había otra razón, es deportiva la decisión de excluir de la platilla al profesor César Torres. No nos gusta hacerlo, pero teníamos que hacerlo, porque vamos a afrontar un torneo nuevo, teníamos que tocar el equipo y creíamos que el equipo no estaba jugando a lo que queríamos”.

Sobre las declaraciones de César, de la falta de condiciones en Valledupar para un equipo de primera división, respondió. “No quiero polemizar, pero sí me dejó un sinsabor del profesionalismo de César. Si usted encuentra que en su trabajo no está acorde, lo manifiesta o renuncia. Nosotros nos enteramos de las condiciones ocho días atrás de la decisión. Él lo manifestó, lo entendimos, no podemos negar que la situación era difícil, hoy ha cambiado, pero él afrontó un momento de dificultad y nunca nos lo hizo saber y eso hay que decirlo con claridad”.

Hubert Bodhert

Bodhert renunció a Jaguares de Córdoba y está a escasos detalles de regresar a Alianza F.C. Ferreira, explicó cómo se produjo el acercamiento con el técnico cartagenero, dejando claro que lo hicieron después de conocer que había pasado su carta y no antes, como se ha dejado entrever. También manifestó que hubo un técnico que rechazó la propuesta y, aunque no dio el nombre, los rumores conducen a Lucas González.

“Nosotros, cuando sale el profesor César Torres, invitamos a cinco técnicos del fútbol colombiano a un análisis con el comité deportivo. Estuvimos muy cerca de un técnico y no aceptó lo que queríamos. El domingo nos enteramos que el profesor Bodhert iba a renunciar. Yo llamo al presidente Soto (de Jaguares), no me contesta a llamada, le envío un mensaje y me dice que es falso. El lunes en la noche me llega un mensaje que había renunciado Bodhert, el martes me dice él (Bodhert) que es verdad y el miércoles estuvo reunido conmigo. Tomaremos una decisión si se queda o no”, reveló.

Sin embargo, dejó claro que ha habido algunas diferencias en cuanto al tema salarial. “Nos gusta el proyecto de Bodhert. Alianza, su mejor momento, lo vivió con Bodhert, se siente a gusto no solamente el presidente, sino la parte administrativa. Podríamos terminar en eso, dependemos de un tema salarial y algo que hay que finiquitar. Carlos Orlando Ferreria no había hablado hasta el martes con él y no estaba nadie autorizado para hablar en nombre de la institución frente a una posible venida de él al equipo”, complementó.

En caso de llegar Bodhert, no se podrá hacer cargo del equipo en partidos de la liga colombiana por un tema de reglamento que impide que un entrenador dirija a dos equipos en el mismo torneo, por lo que el cartagenero estará en el banquillo solo en la Copa Sudamericana.

“Ya tenemos descartado el proyecto de liga, no vamos a clasificar. Lo que haríamos sería hacer un buen torneo y hacer la mayor cantidad de puntos, pero sí tenemos la obligación de dejarle un buen equipo y ojalá podamos hacer una gran actuación (en Sudamericana).

Escuche la entrevista completa