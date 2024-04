Tite y su elogio a Millonarios: “Juegan de memoria”

Flamengo no pudo llevarse los tres puntos de su visita a Millonarios en Bogotá, aun jugando gran parte del segundo tiempo con un hombre de más, luego de la expulsión de Larry Vásquez al minuto 61. El juego terminó con empate 1-1, con los goles de Pedro, de penal, y Daniel Ruiz, quien la mandó a guardar en la primera pelota que tocó tras ingresar al partido sobre el minuto 79.

Al término del partido, el entrenador del conjunto brasileño, Tite, a quien se le vio dándole un fraternal saludo a Alberto Gamero antes del pitazo inicial, se refirió al encuentro. El exseleccionador de la Selección de Brasil, hizo un balance y aseguró que su equipo siempre fue hacia adelante, mientras que el rival, ante la expulsión, usó un bloque más bajo.

“No intentamos gestionar el juego, seguimos atacando al rival. Ponemos tres atacantes de velocidad. No dejamos atrás al equipo. Cambiamos piezas para tener más “frescura”. Millonarios, con diez, tuvo un puntaje bajo, retrasó la línea para contraatacar. No sabíamos cómo romper este bloqueo. Buscamos el segundo gol. Si hubiéramos dejado a todos atrás, podríamos haber marcado el segundo gol. Esa no es nuestra característica, sería cobardía. Lo que pasó es parte del juego, una jugada individual”, dijo en líneas generales.

Asimismo, comentó que el cuadro local tuvo la oportunidad de irse en ventaja primero en el compromiso, con lo hecho en el primer tiempo. También atribuyó a la altura algunos errores, sobre todo en la entrega del balón.

“El fútbol a veces te presenta diferentes etapas. Millonarios pudo marcar a los 15 minutos del primer tiempo, cuando crearon volumen y lanzaron balones al área. Fallamos muchos pases, la altitud lo provoca, lo que nos impidió utilizar atacantes de mejor calidad. La pelota corre más. En la segunda parte volvimos mejores, con superioridad y marcamos el gol. El fútbol es así. Tiene estos detalles. Partido dominado, con posibilidades de marcar el segundo. Una jugada individual les dio el gol. Quizás la única oportunidad. Hicimos una buena segunda parte, pero encajamos el gol”, manifestó.

Finalmente, se refirió puntualmente a Millonarios y elogió la estabilidad que han tenido, lo cual los lleva a jugar de memoria: “Millonarios tiene el mismo equipo desde hace mucho tiempo. Cuando deportistas y entrenadores repiten, juegan sin pensar. Es muy importante combinar la calidad técnica individual”.

Flamengo ahora deberá prepararse para la final vuelta del Torneo Carioca ante Nova Iguacu, serie que está 3-0 a favor del Mengao. Posteriormente, el miércoles 10 de abril deberá recibir a Palestino en la fecha 2 de la Copa Libertadores.