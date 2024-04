Alberto Gamero tras el empate con Flamengo: “Me gustó mucho la jerarquía de los muchachos”

A pesar del engañoso empate de Millonarios con Flamengo en Copa Libertadores en El Campín, este resultado es bueno en cuanto a confianza y números, de cara al apretado calendario que se le viene. Alberto Gamero, técnico del conjunto azul, destacó la presentación de sus jugadores ante el gigante brasileño.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador le dio una lectura favorable a este resultado, aunque por lo visto en el terreno de juego, consideraba como viable la victoria. En la primera parte, Millonarios fue evidentemente superior ante su rival, en la que infortunadamente dilapidó varias opciones claras de gol.

“Siendo realistas me parece que es un balance positivo, pero queríamos ganar. A pesar de tener un gran rival al frente, a pesar de tener un equipo muy copero, los muchachos salieron dispuestos a jugar mano a mano, a jugar tú a tú. En el primer tiempo pudimos irnos con el marcador a favor, pero no se pudo. Creo que ellos tuvieron una o dos también”, expresó Gamero.

Aunque para la segunda parte tuvieron una expulsión y un penal en contra, los bogotanos supieron anteponerse a la situación y salvaron el partido con un empate que supo como a victoria. Los triunfos ante Santa Fe y Fortaleza le dieron un impulso al cuadro capitalino para llegar con confianza a este encuentro.

“En el segundo muy temprano tuvimos una expulsión y un penal, posterior un gol. Nos fuimos abajo, pero me gusto mucho la jerarquía de los muchachos. La razón mía sin hacer cambios era que tenían que ser valientes. Fuimos valientes ante un gran equipo. Porque con 10 hombres, opciones claras, no me acuerdo (de Flamengo). Nos tenían en un bloque medio pero normal, sin opciones muy claras. Estos hombres sacaron valentía, y pudimos empatar un partido contra un gran equipo”, añadió.

Respaldo para los jóvenes

Para este partido, Millonarios salió a la cancha con dos jugadores jóvenes: Jhoan Hernández y Alex Moreno Paz, quienes reemplazaron a Omar Bertel y Andrés Llinas. Los profesionales de joven edad respondieron a la confianza y respaldo del técnico al ponerlos desde el inicio en el compromiso de alta dificultad.

“El mensaje fue muy claro. Confianza. Jueguen. Son muchachos que van a cometer errores. Jugar en Millonarios hoy de titular, con un equipo como esos, me parece que es decirle que pueden competirle a los que vienen. En el caso de Jhoan con Danovis Banguero, a Omar Bertel, y el caso de Moreno Paz, que le compita a Llinas y a Stiven Vega. Hoy el partido de Jhoan tuvo al frente a dos jugadores de Selección Brasil. A Bruno Enrique y Araújo. Y Moreno Paz junto con Vargas controlaron a dos jugadores que cada vez que normalmente meten gol”.

Por último, Gamero envió una dedicatoria especial para los canteranos de las divisiones menores del equipo para que continúen con el esfuerzo y entrega en su proceso de formación para alcanzar la categoría profesional en el plantel de la capital. “Esto es ganancia para el equipo, pero más que eso es mandarle un mensaje a los muchachos jóvenes que quieren jugar en Millonarios. Aquí se le da toda la confianza a ellos, pero que ellos también entiendan que esta es una institución seria”, concluyó.